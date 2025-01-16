說好年終2個月「老闆1原因改口」還要求退還獎金：表現好再補給妳

▲網友勸她快逃。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



記者施怡妏／綜合報導

許多公司行號會在年前發放年終獎金，一名女網友表示，當初面試時，老闆說有2個月年終，入職滿一年了，滿懷期待能領到年終獎金，但因為負責的產品出狀況，害公司賠錢，因此考績被改為「劣」，年終獎金泡湯了，她還透露，之前因為整年度業績沒達標，被要求退還之前領的獎金。

女網友在Dcard發文，在科技業擔任外勤業務，當初面試時，老闆承諾公司年終有2個月，但沒有白紙黑字寫下，前幾天老闆指出，因為她負責的產品線賠錢，考績被打「劣」，年終獎金被取消了，「一直傻傻的相信我們有保底2個月年終」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，她還透露，公司規定若年度業績未達60%，不僅沒有獎金，還得歸還先前領取的季度獎金，「我就是只達標某一季，但整年度沒達標，於是下一個月財務發信要我把之前領的獎金還回去」。

她坦言，努力在陌生領域開發新客戶，甚至沒有主管帶領，但高額的業績目標和缺乏教育訓練的環境，讓她倍感挫折。此外，頻繁的政策變動和高流動率也讓人難以適應。她透露，公司新人往往無法撐過三個月，而她因待滿一年，竟然成為公司的「第二資深學姐」。

老闆表示，如果能在下一季度達標，便補償一半年終，並以「績效好可以出國旅遊」的承諾安撫。然而，這些空頭支票只讓她更堅定了離職的決心。

貼文曝光，網友勸她快逃，「這餅可以畫了又畫的嗎，妳104打開找好下家就可以跑了」、「你如果打算離開公司了，可以直接跟老闆說『年終沒到位，開工我就不到位』」、「畫大餅的公司可以跑了」、「根本就是披著科技業的傳產」、「留下就為了年終，現在沒年終是留下等過年嘛，當然直接閃啊」。

延伸閱讀...

▸備品沒了「沐浴乳也要自己帶」她進房傻眼！網搖頭：國旅消滅計畫

▸去完日本「回台灣見3差異」喊老殘窮！過來人：日本適合觀光

▸買2000元刮刮樂 請AI選號碼「爽中3萬元」！藥師嗨炸

