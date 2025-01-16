勞動部114年度預算遭刪減凍結　洪申翰：衝擊全國勞工權益

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

針對114年度總預算案，立法院在野黨團大幅刪減凍結，其中也將影響勞工相關權益，勞動部長洪申翰在臉書發布影片指出，若提案通過，不只讓勞動部第一線服務民眾的工作人員薪資發放困難，很多政策也會因為媒體宣傳費被刪除，民眾也會無從得知，都會對全國勞工權益產生重大衝擊。

洪申翰表示，在114年預算審查中，一些來自立法院的預算提案，可能會讓勞動部的運作變得十分困難、無以為繼，影響很多勞工朋友相關權利。

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洪申翰舉例，在野黨機乎把就業保險相關事務費全數刪除，會讓很多就業服務機構第一線人員薪資跟權益受很大影響，也會讓就服機構難運作。

其次，像是勞工紓困貸款、育嬰留職停薪、企業托育補助申請等，都仰賴媒體宣傳資源，讓勞工、企業了解相關資訊並申請，但如果媒體宣傳經費遭大幅刪減，勞工或企業就很難得到相關資訊，使勞工權益受很大衝擊跟影響。

洪申翰指出，也有部分提案要把勞動部跟所屬機關的經常性業務費直接凍結70％，會影響勞保業務單位很可能只能運作到今年4月，將大幅衝擊被保險人，像是保費收繳、退休金相關發放等的權益，將變得無以為繼，勞發署的職業訓練、就業輔導、外國人聘僱等業務，都影響一般勞工及家庭相關的權益。

洪申翰強調，相關業務的經費都攸關勞工權益、在為勞工服務，勞動部真的可以跟立法院好好對話，也願意好好說明，希望預算審查不要用這種方式影響一般勞工需求跟權益。