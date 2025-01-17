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交通部常務次長林國顯兼任驗船中心董事長　謝謂君功成身退

▲交通部常務次長林國顯。（圖／記者張佩芬攝）

▲交通部常務次長林國顯兼任驗船中心董事長。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

去年年中董事會任期屆滿的財團法人驗船中心(CR)，因為交通部遲未決定新的董事長人選，拖延了半年多未召開董事會改選，昨(16)日深夜業界退休高階在驗船中心網站上發現該中心董事長換人了，轉貼在LINE上，新任董事長是交通部常務次長林國顯。

昨天是驗船中心原任董事長謝謂君70歲生日，巧合的也是林國顯接掌交通部次長一周年的日子。今年62歲的林國顯還有三年才退休，相關單位高階表示，目前所知林國顯是兼任，至於是長期兼任還是短期兼任，或是會提早退休接下CR董事長有待觀察。

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林國顯畢業於交通大學運管所學士、運輸研究所碩士，進入公職體系30多年，期間曾公費赴美國加州大學戴維斯分校，取得土木暨環境工程研究所博士，在新加坡大學李光耀學院高階領導班研習，歷任交通部運研所組長、路政司長、主任秘書，任職運研所期間，對航空發展多所研究，105年8月接任民航局長至今。

林國顯新冠肺炎疫情期間，前後兼任民航局長與桃園國際機場公司董事長近3年，推動桃機跑道整建，並讓延宕多時的桃機第3航廈順利招標，善於協調溝通，且執行能力強，獲得林佳龍、王國材兩位前部賞識，也獲行政院肯定，擔任次長期間負責的業務包括海運在內。

謝謂君是在2019的5月，提前兩個月自航港局局長職務退休，接下驗船中心董事長職務，5年多來認真經營驗船中心業務，除了船舶檢驗工作，對於國際海事組織(IMO)在減碳與船舶安全等方面的研議與法規制定進度，都密切追蹤，除發布新聞，也經該中心官網，讓業界與社會大眾明瞭，深獲業界讚賞。

關鍵字： 林國顯驗船中心董事長謝謂君功成身退

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