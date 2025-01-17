黃仁勳好忙！今見台積電魏哲家　晚上串場自家、緯創尾牙

記者廖婕妤／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨日抵台後，預計今（17）日晚間將出席輝達自家舉行的尾牙，關於他今天整日行程，他也透露會先與公司的女性員工會面，接著中午跟台積電（2330）總裁魏哲家見面，下午會出席緯創（3231）的尾牙，晚上則是去輝達自家的尾牙，一整天的行程相當忙碌。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／攝影中心）



黃仁勳表示，今天是很忙碌的一天，有很多會議，第一個會議早上要跟公司的女性員工開會，她們都是很優秀的員工，從研發到行銷、晶片設計等，輝達最早以前男女比是10比1，經過這些努力後，現在已經是3比1，要跟這些很厲害的女性會面。

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黃仁勳指出，今天還有一些商業會議，中午會跟台積電總裁魏哲家見面，昨天台積電的法說會非常驚人，恭喜他們；下午則有榮幸被邀請去緯創的尾牙，要去感謝緯創對輝達的支持；至於晚上則會去輝達自己的尾牙，公司員工很辛苦、很努力工作，這是個好機會來感謝員工一年的努力。

此外，黃仁勳也提到，輝達做電腦的新方式正在開始，世界發明電腦已經60幾年，從他出生後幾年就是電腦開始的時代，從IBM開始，今天的電腦和當時的其實本質上差不多，但輝達創造了一種新型態的電腦，基於GPU和AI，但這只是開始，這是好幾十億的產業，在這開始的時候，需要成長的很快，台積電很努力，還有很多夥伴，包括富士康、緯創、技嘉 、廣達等等，這座小島上大概有45家工廠，我們還有好幾年的成長在眼前，靠著台積電和台灣的夥伴，這一切將有可能實現。