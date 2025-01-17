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父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋示意照，非指當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台中市發生一起特殊繼承案例，有民眾在110年賣出5800萬元房地產，只收580萬元訂金未完成過戶就離世，兒子繼承時遺產稅申報只報了訂金和房地現值，遭國稅局抓到漏報遺漏「債權」，因此連補帶罰958萬，失血近千萬。

中區國稅局指出，有位朱爸爸（化名）生前簽約出售A房地，總價大約5800萬元，並已收取售價一成為訂金，即580萬元，但朱爸爸死亡時尚未辦妥產權移轉登記。兒子繼承申報遺產稅時，將A房地依規定按現值申報2300萬元。

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由於往生的朱爸爸生前存款帳戶中，有580萬元自履約保證帳戶轉帳存入，國稅局盤查確認是訂金，近一步查得朱爸爸生前就已經簽約出售該房地。

而該筆未收取的債權（房款）約5220萬元計入遺產總額，及增列未償債務2300萬元（房屋與土地的現值），並據此計算兒子在繼承時漏報遺產淨額2920萬元（5220-2300），因其所獲遺產總額適用20％稅率，須因此補稅584萬元，再加上0.64倍（374萬餘元）罰款，被連補帶罰958萬餘元。

這起案件已完成徵起繳稅，本稅已入帳。財政部中區國稅局表示，被繼承人生前出售房地，迄死亡時仍未辦妥產權移轉登記，依民法第758條規定，該房地仍屬被繼承人之遺產，應列入遺產課稅，但因該房地已簽約出售，有移轉登記與買受人之義務，可將同額的房地現值列入被繼承人生前未償之債務，自遺產總額中扣除。另應注意如有應收尚未收取的出售價款，屬被繼承人的債權，亦應併同申報，避免漏報遭處罰。

關鍵字： 繼承案例台中市遺產稅債權補稅

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