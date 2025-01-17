台股大漲122點　台積電上漲15元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）震盪加劇，指數數度翻黑，終場大漲122.98點，以23148.08點作收，漲幅0.53％，成交量3203.17億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲165.02點開出，指數開高走高，盤中最高達23209.88點，最低22905.53點，終場收在23148.08點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1120元，漲幅1.36％；鴻海（2317）維持平盤至173.5元；廣達（2382）上漲0.5元至260.5元；陽明（2609）下跌1元來到68.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.19元。

今天漲幅前5名個股為雲品（2748）上漲5.5元，漲幅10％；虹冠電（3257）上漲5元，漲幅10％；新建（2516）上漲1.6元，漲幅9.91％；ABC-KY（6598）上漲2.1元，漲幅9.91％；夏都（2722）上漲3.05元，漲幅9.89％。

跌幅前5名個股則為台富（1454）下跌1.25元，跌幅7.67％；訊芯-KY（6451）下跌17.5元，跌幅6.89％；jpp-KY（5284）下跌10.5元，跌幅5.9％；中福（1435）下跌2元，跌幅5.56％；穎崴（6515）下跌70元，跌幅5.51％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 雲品（2748） 60.5 ▲5.5 ▲10.0％ 虹冠電（3257） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 新建（2516） 17.75 ▲1.6 ▲9.91％ ABC-KY（6598） 23.3 ▲2.1 ▲9.91％ 夏都（2722） 33.9 ▲3.05 ▲9.89％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台富（1454） 15.05 ▼1.25 ▼7.67％ 訊芯-KY（6451） 236.5 ▼17.5 ▼6.89％ jpp-KY（5284） 167.5 ▼10.5 ▼5.9％ 中福（1435） 34.0 ▼2.0 ▼5.56％ 穎崴（6515） 1200.0 ▼70.0 ▼5.51％

資料來源：證交所