台股大漲122點　台積電上漲15元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）震盪加劇，指數數度翻黑，終場大漲122.98點，以23148.08點作收，漲幅0.53％，成交量3203.17億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲165.02點開出，指數開高走高，盤中最高達23209.88點，最低22905.53點，終場收在23148.08點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1120元，漲幅1.36％；鴻海（2317）維持平盤至173.5元；廣達（2382）上漲0.5元至260.5元；陽明（2609）下跌1元來到68.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.19元。
今天漲幅前5名個股為雲品（2748）上漲5.5元，漲幅10％；虹冠電（3257）上漲5元，漲幅10％；新建（2516）上漲1.6元，漲幅9.91％；ABC-KY（6598）上漲2.1元，漲幅9.91％；夏都（2722）上漲3.05元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為台富（1454）下跌1.25元，跌幅7.67％；訊芯-KY（6451）下跌17.5元，跌幅6.89％；jpp-KY（5284）下跌10.5元，跌幅5.9％；中福（1435）下跌2元，跌幅5.56％；穎崴（6515）下跌70元，跌幅5.51％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|雲品（2748）
|60.5
|▲5.5
|▲10.0％
|虹冠電（3257）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|新建（2516）
|17.75
|▲1.6
|▲9.91％
|ABC-KY（6598）
|23.3
|▲2.1
|▲9.91％
|夏都（2722）
|33.9
|▲3.05
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台富（1454）
|15.05
|▼1.25
|▼7.67％
|訊芯-KY（6451）
|236.5
|▼17.5
|▼6.89％
|jpp-KY（5284）
|167.5
|▼10.5
|▼5.9％
|中福（1435）
|34.0
|▼2.0
|▼5.56％
|穎崴（6515）
|1200.0
|▼70.0
|▼5.51％
資料來源：證交所
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