黃仁勳「吃不到逢甲美食」網轟台中人沒素質　盧秀燕：鄉親太熱情

記者白珈陽／台中報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳16日晚間抵逢甲夜市，原預定享用逢甲美食，但現場擠爆人潮，整個團隊寸步難行，最後黃仁勳一口都沒吃到就離開，引起網友抨擊台中人「沒素質」。台中市長盧秀燕今天（17日）表示，台中鄉親太熱情、太崇拜黃，讓他沒辦法好好逛街吃東西，相信以後他還會再來，不過也希望給他方便，大家保持距離表示歡迎，讓黃能夠輕鬆自在悠遊台中。

▲盧秀燕說，台中鄉親太熱情、太崇拜黃，讓他沒辦法好好逛街吃東西，相信以後他還會再來，不過也希望給他方便，大家保持距離表示歡迎。（圖／台中市政府新聞局提供）



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逢甲夜市昨晚吹起「AI教父旋風」，黃仁勳在昨日晚間6時許抵達逢甲夜市，由矽品人員全程陪同。不過由於現場聚集的民眾為了親眼目睹黃仁勳，一窩蜂上前請求簽名、合照，讓黃的團隊難以行動，導致黃仁勳最後什麼美食都沒吃到，就離開現場。

▲▼昨晚逢甲夜市擠爆人群，黃仁勳最後什麼都沒吃到就離開。（圖／記者游瓊華攝）



事後網友批評現場有關單位未明確規劃路線，讓黃被民眾圍住，走不進逢甲商圈，也有網友說，台中人太沒素質，甚至還有人說台中爭取輝達總部進駐「出局了」。

對於無法逛到逢甲夜市，黃仁勳本人說，「台中夜市（逢甲夜市）讓人難以置信，本來很興奮能夠去逛夜市，「但沒想到太多人了，我們無法進去，45分鐘後我放棄了，或許下次再去吧。」

盧秀燕今天受訪表示，因為大家都非常喜歡黃仁勳，很多鄉親不但喜歡他、愛他而且崇拜他，所以昨天謝謝他看見台中、也選擇台中。

盧秀燕說：「黃仁勳昨天來參加新廠開幕，同時也來到了全台最大的逢甲夜市，不過鄉親太熱情，讓他沒辦法好好逛街、吃東西，我相信他以後還會再來。她知道鄉親很愛他、喜歡他，不過也希望給他方便，大家保持距離表示歡迎，讓他能夠輕鬆自在悠遊台中市。盧市長相信他還會再來，也再次謝謝黃執行長昨撥冗親臨台中，將會繼續保持聯繫。」

此外，媒體問聽聞黃仁勳稱海外設廠可能會在台中，目前有無招商進度？盧秀燕指出，輝達現在準備在台灣投資包括營運總部、運算中心、研發中心等，各縣市都在爭取，盧市長認為台中市為首選，因為台中市不但晶圓半導體產業非常完整，且地理位置適中，有空港、海港、高鐵及鐵路，交通方便且天氣適宜，相信包括輝達在內的許多公司都可以選擇台中，台中也會極力爭取。