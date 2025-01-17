獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名

▲黃仁勳昨天快閃逢甲夜市，結果人潮太多作罷，連入口也未進入，但有民眾逆襲衝入人潮要矽品董事長蔡祺文(黃仁勳後方)簽名，高喊我為你而來，蔡祺文也幽默回應。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

AI教父黃仁勳昨日快閃逢甲夜市，原本打算好好品嘗美食，但是恐怖人潮癱瘓周邊交通，他停留40分鐘卻連觀光夜市大門都進不去，只好折返。但並非人人衝著黃仁勳前往逢甲，就有一名矽品女員工擠進人潮，要請矽品董事長蔡祺文簽名，蔡祺文還打趣說「現在是沒魚蝦也好嗎？」女員工還高喊「我是為你而來！」成為有趣花絮。

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▲昨天晚間黃仁勳要到章魚小丸子消息傳出，人潮幾乎癱瘓逢甲交通。（圖／記者游瓊華攝）



黃仁勳昨原本預計6點30分前往逢甲夜市，在知名攤商章魚小丸子前下車，之後沿著文華路一路逛到逢甲大學門口，之後上車離開。但黃仁勳前往逢甲消息傳開，原本平日人潮普通的逢甲瞬間擠滿大批民眾等待黃仁勳到來，全擠在逢甲主要幹道福星路兩側，險象環生。

黃仁勳自己也深受人氣太旺所害！由於時值下班時間，逢甲交通本就容易塞車，接近6點30分，章魚小丸子周邊交通已幾乎癱瘓，車潮一路影響到河南路，導致到了預定下車的6點30分，黃仁勳人還塞在河南路上，結果行程大延遲，下車後又因為包圍群眾太多，被迫折返。

不過當中也有有趣花絮，當所有人在呼喊「Jensen」時，有一名女子衝進人潮高喊要矽品董事長蔡祺文簽名，也提到「我是你員工、我在矽品工作，我是為你而來！」，蔡祺文幫忙簽名的同時也不忘開玩笑說「現在是沒魚蝦也好嗎？」，讓周圍民眾笑了出來。