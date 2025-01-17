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花蓮港漂流木變身為文創品　再生利用與ESG做結合

▲漂流木文創小物聞香包與筆架。（圖／花蓮港務分公司）

▲漂流木文創小物聞香包與筆架。（圖／花蓮港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

花蓮港務分公司總經理王派峰指出，公司利用港區拾得的漂流木，經農業部林保署判識確認非珍貴木材部分，製作成聞香包、筆架和手機架等文創品，做為職場教育與公司的宣傳品，除了減少垃圾、資源再利用，也讓大家認識山林保育的重要，達到與ESG結合的目標。

去年11月15日天兔颱風來襲造成花蓮港港池漂入大量漂流木，影響船舶航行安全，花蓮港務分公司即刻進行緊急打撈，持續3天共計打撈約400噸。在海洋環境保護與資源再利用的推動下，花蓮港務分公司不僅打撈漂流木，更將這些被海浪沖刷的自然材料轉變為具有實用性的特色小物，讓人們在使用時也能感受到花蓮的自然之美。

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漂流木的打撈工作由花蓮港務分公司結合當地漁民共同參與，這不僅是一項環保活動，也促進了商港及漁港的凝聚力。被打撈上岸的漂流木，每一根木頭都是自然的結晶，經過海浪的洗禮，造型各異，樹皮剝落後露出的紋理更是獨一無二。

打撈上岸的漂流木係經農業部林保署判識確認非珍貴木材後，再經花蓮港務分公司與工匠的設計與巧手打造，化身為各式各樣的特色小物品並帶有濃厚的花蓮文化特色，還蘊含原住民特有的圖騰，包括聞香包、筆架和手機架等。

1.聞香包：利用漂流木的獨特紋理，製作出環保的聞香木香料，散發出淡雅的香氣，讓每一位使用者都能享受天然的療癒。

2.筆架：將漂流木精心雕刻而成的筆架，質感獨特，既實用又具觀賞價值，成為辦公室工作的最佳夥伴，且增添了自然的氣息。

3.手機架：利用漂流木製成之手機架不僅造型美觀，還具有獨特性，能夠穩固的支撐手機，現代人生活中不可或缺的小幫手。

透過漂流木再生利用的特色小物，將用於花蓮港環境教育園區參與學員教學，教導環境變遷、環境永續與資源再利用，讓民眾在漂流木的轉化中，共同祝福這片土地的未來。

關鍵字： 花蓮港漂流木文創品ESG

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