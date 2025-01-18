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中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

▲鋼鐵龍頭中鋼集團推動產業高值化。（圖／中鋼提供）

▲中鋼股價本周反彈7%。（圖／中鋼提供）

記者廖婕妤／台北報導

中鋼（2002）在本周一（13日）一度跌破18元大關，工會質疑有人散布假消息重挫股價，對此金管會也有回應，加上跌幅已深，激勵股價反彈，本周上漲近7%，下周挑戰20元，而股東人數不僅睽違4個月重回130萬大關來到130萬1982人，創下新高。

中鋼本周一盤中跌破18元大關，股價最低來到17.85元，創2016年2月以來新低點。對此中鋼工會理事長陳春生先前表示，中鋼去（2024）年累計至11月合併稅前盈餘比前一年同期還好，沒有理由股價一直跌，都是被假消息所害，金管會一定要出來主持公道。

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配合股價跌深反彈以及工會喊話奏效，中鋼股價在創低後走高，至昨（17）日以上漲0.65元或3.44%、19.55元作收，下周有望挑戰20元關卡。

而針對中鋼工會質疑，金管會日前也表示，台灣證券交易所本來就有股市監視制度，若監視到異常，不論是中鋼或哪家公司，價量出現變化或投資人交易情況有異常，交易所都會依照規定辦理。

由於中鋼股價破底，見逢低買盤介入，根據集保中心公布至17日股東人數來到130萬1982人，重新站回130萬人關卡，且創下史上新高。

而根據集保中心統計，此前中鋼是在去年9月13日與8月23日此兩周統計數字有站上130萬人，分別是130萬945人與130萬33人，對應當天股價各為21.05元與22.15元。


 

關鍵字： 中鋼股價工會金管會股東

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