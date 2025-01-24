ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

3大國營事業春節每日1.5萬人駐守　台電：備轉容量15％供電無虞

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，經濟部表示，中油、台水、台電都已做好相關準備，其中，台電預估春節期間尖峰用電約2,700萬瓩，備轉容量率預計可達15%以上，供電無虞。各公司於春節期間每日派出共約1.5萬餘人次，駐守各地工作崗位，服務民眾不打烊。

經濟部表示，台水已研訂「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，預估農曆春節期間尖峰用水每日953.2萬立方公尺，將較平常之899.6萬立方公尺，增加53.6萬立方公尺，為使廣大用戶有充裕的自來水可使用，建議民眾提前展開春節居家環境大掃除，並呼籲民眾珍惜水資源，用水不浪費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電也預估，春節期間尖峰用電約在2,280-2,700萬瓩，並已完成全國電力系統盤點，備轉容量率預計可達15%以上，供電無虞；大掃除時可藉機檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線要避免重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，及檢查電器的插頭是否有生繡、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積污導電，也可避免釀成老舊電器意外；出遠門時可將不使用的電器關閉，隨手省電費。

此外，中油已備妥調度天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）及汽、柴油等各項油品，穩定供應且滿足國內需求，桶裝瓦斯（液化石油氣）上游主要供應來源為中油及台塑化（6505），新春期間供應量充足無虞，預估1、2月份國內桶裝瓦斯需求量約17.6萬公噸，中油及台塑化預估供給加上庫存量共可達約39萬公噸，足以充分供應春節期間國內桶裝瓦斯市場需求；考量民眾返鄉及出遊用油需求，春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，各直營加油站也會加強公廁清潔，提供讓消費者滿意的如廁空間。

經濟部也提醒，為便利水電費繳納，民眾可至台水、台電官網、網路銀行及4大超商繳費，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。

關鍵字： 台電春節中油台水瓦斯

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

推薦閱讀

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

114年農曆春節連續九天假期(114年1月25日至2月2日)，財金公司彙整38家金融機構（含37家銀行、農業金庫）ATM領鈔規定，特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2025-01-24 00:39
鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海（2317）集團上萬名員工在今（25）日金龍年最後一個上班日起床就收到績效獎金入帳消息，由於搭上AI浪潮公司業績興旺，今年績效獎金比去年高出30％，有員工直呼「被錢香醒」、「team鴻海」，嗨等上午運動嘉年華會。

2025-01-24 07:47
3大國營事業春節每日1.5萬人駐守　台電：備轉容量15％供電無虞

3大國營事業春節每日1.5萬人駐守　台電：備轉容量15％供電無虞

農曆春節9天連假即將到來，為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，經濟部表示，中油、台水、台電都已做好相關準備，其中，台電預估春節期間尖峰用電約2,700萬瓩，備轉容量率預計可達15%以上，供電無虞。各公司於春節期間每日派出共約1.5萬餘人次，駐守各地工作崗位，服務民眾不打烊。

2025-01-24 09:00
台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台積電今天表示，除了位於震幅較大地區的少數生產線，尚在調整校正以回復自動化大量生產外，台灣晶圓廠預計今天皆可大致復原，地震對台積電的影響可控。

2025-01-23 23:40
洪申翰曝接任勞長瘦10公斤　談預算被刪嘆「硬砍實在很可惜」

洪申翰曝接任勞長瘦10公斤　談預算被刪嘆「硬砍實在很可惜」

洪申翰去年11／25接任勞動部長，上任將近2個月，他今（23）日晚間也首次以新身分在YouTube直播，透露自己瘦了將近10公斤，也提到勞動部這段時間發生的事情不少，有做了一些事情、也努力解決問題，並提到總預算確定被砍7500萬一事，現在仍在盤點「災情」，直呼有些委員連砍了什麼都不知道，硬砍實在很可惜，很多需要的人都會得不到幫助。

2025-01-23 21:04
泓德能源攜手台灣大哥大合作　進軍表後儲能市場

泓德能源攜手台灣大哥大合作　進軍表後儲能市場

智慧能源品牌泓德能源（6873）與台灣大哥大宣布展開智慧儲能及能源管理戰略合作，攜手進入表後儲能市場。自2021年起，泓德集團透過旗下星星電力為台灣大哥大轉供約6,700萬度綠電，強化台灣大與台灣固網於全台近1,300個據點的綠電應用，提升再生能源使用數量約8%。此次雙方深化合作，攜手推出涵蓋節能、創能、儲能及充電的「表後儲能及能源管理創新解決方案」，協助企業降低成本、提升能源效率，達成五大核心優勢。

2025-01-23 20:38
鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

文件顯示，印度國家人權委員會糾正勞動部門官員，稱他們並未對蘋果（Apple）供應商鴻海印度廠疑涉徵才歧視的證據進行妥善調查，因此要求官員重新調查。

2025-01-23 17:58
批發、零售、餐飲業2024年營收齊創高　網路銷售全年營收6533億

批發、零售、餐飲業2024年營收齊創高　網路銷售全年營收6533億

經濟部統計處今（23）日公布2024年批發、零售、網路銷售、餐飲業營業額統計，這4大類別2024全年營業額都創下歷年新高，其中網路銷售全年營收達6533億元，占整體零售業13.5％；展望今年1月，批發業雖受惠AI等新興科技應用拓展，但春節假期致工作天數縮減，預期營收將減少，零售及餐飲則受惠出遊尾牙等商機，營收可望續增。

2025-01-23 17:42
數發部：資安計畫預算遭砍　若無替代救濟方案不排除裁員

數發部：資安計畫預算遭砍　若無替代救濟方案不排除裁員

數發部預算遭砍4成，資安院院長林盈達今天表示，政府資訊系統韌性若無法強化，可能增加對駭客曝險，不僅影響民間對政府的資安信任度，甚至讓美國可能懷疑台灣投入資安防護的決心，「如果沒有替代救濟方案，也不排除會有裁員可能性」。

2025-01-23 17:25
永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

永豐金（2890）為了併京城銀（2809），兩公司各自在3月3日召開股東臨時會，其中京城銀不發放紀念品，擁有逾35萬股民的永豐金今（23）日宣布股東臨時會紀念品為全家便利商店禮物卡100元。

2025-01-23 17:13

讀者迴響

熱門新聞

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

總統府三節禮金沒了！公務員愣：做30年沒領過

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

泡麵土地公加持大賺6000萬　專家揭下檔私房股

台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

「紅龜粿二代」做一創新　賣進LV跟米其林

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

洪申翰曝接任勞長瘦10公斤　談預算被刪嘆「硬砍實在很可惜」

力積電6營業日漲36.16%被盯上　封關日並列9檔注意股

專家憂宏達電還剩什麼

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366