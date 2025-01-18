德翔股票在香港順利上市擴大舉辦尾牙　同業估海運上半年依然看好

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語 預告未來合作「令人難以置信」

輝達執行長黃仁勳今日在台北磚窯古早味和台灣各大科技廠CEO共進午餐，隨著餐敘進入尾聲，台積電（2330）董事長魏哲家也準備離開，黃仁勳也特別親自送魏哲家離開，雙方在餐廳前先是合照，更握手耳語數十秒，黃仁勳也不斷表達他有多重視和台積電的合作和情誼，更預告未來和台積電的合作將會「更刺激！更令人難以置信！」。

黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」 離席送包子、飲料體恤媒體

輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，體念在場外守候記者，飯局中途，黃仁勳走出餐廳，現場發送香菇流沙包和蘋果西打給在場外守候記者，他還若有所悟邊發送食物邊提及與台廠供應鏈科技大老講到產業未來發展三大趨勢。

黃仁勳宴請台廠36家CEO 大老闆難得「排排站」合照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼昨日參加緯創尾牙外，今（18）日中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老，黃仁勳走下車受訪時說「我很愛這家餐廳、這裡員工人也很好，這裡也很多回憶」，他說「雞腿、芋頭湯一定會吃」。

《黃仁勳傳》下周上市 本人親回「我不會看、我已經活過一次了」

由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自授權採訪的《黃仁勳傳》中文版預計下周一上市，今（18）日黃仁勳面對記者詢問有沒有看自傳，他說「我不會看自傳、我已經活過一次了」。

黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐 張淑芬親自下廚

輝達（NVIDIA）創辦人本周來台，展開一連串緊湊行程，今（18）日中午宴請包含台積電董事長魏哲家在內36家台廠供應鏈CEO，他也透露今天晚上將於與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並透露地點就在張忠謀住家、由夫人張淑芬女士親自下廚。

英特爾傳被收購！外媒曝有「神秘買家」 股價先飆漲逾9%

美國半導體巨擘英特爾（INTEL）近年來營運陷入困境，股價直直落，但市場傳出一家神秘公司正在探索全面收購英特爾的可能性，受此消息影響，英特爾股價在17日收漲 9.25%，盤後續飆漲3%。

市值型ETF當紅！ 該投資台灣、美國還是全球大型股市？

如果你有幾千萬上億資產，那不妨全部都買，你可以美股買五成，台股買兩成、全球買三成... 投資市值型ETF能賺到市場平均報酬，這也是大家共識，但有人問我一個問題，到底要買國內大盤還是國際大盤呢？

康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎 員工成低調億萬富翁

尾牙旺季，生技新兵康霈*生技（6919）昨（17）日舉行上市以來首次尾牙，且最大獎項送出2張公司股票，以昨日收盤價639元計算，2名幸運員工各抱回63.9萬元共計逾127萬元的大獎。

預算「單項最高遭刪60%」 財部喊衝擊財政業務推動

立法院在野黨團針對114年度中央政府總預算案於黨團協商階段提出諸多有關財政部主管預算之刪減、凍結提案，加上昨日表決通過之民眾黨黨團所提通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，財政部表示，將嚴重影響財政業務之推動。

外資：農曆封關期間3大變數 市場觀望氣氛濃厚

在晶圓龍頭大廠法說報喜之下，週五台股上漲122.98點，漲幅0.53%，指數收在23148.08點，本週加權指數週線收紅，全週上漲136.22點、0.59%，單週日均量3423.71億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，下週不論國內外皆有重要事件，首先是週一川普將就任美國總統，其對於移民政策、關稅等動向將影響市場情緒，市場預期關稅可能被川普用作談判籌碼，再者，下週三台股即將龍年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇，由於今年春節期間恰逢遇到川普就任、美國財報週、FOMC會議等3大變數，可能使市場較為