德翔股票在香港順利上市擴大舉辦尾牙　同業估海運上半年依然看好

▲左起德翔海運副總經理陳劭翔、資深副總經理黃仁傑、德翔船務董事長莊壯麗、德翔海運董事長陳德勝、總經理涂鴻麟、副總經歷陳依琦向來賓與員工祝酒。（圖／記者張佩芬攝）
記者張佩芬／台北報導
德翔海運(2510.HK)去年11月股票在香港順利上市，公司今(18)日中午在台北文華東方酒店的尾牙擴大舉辦，從宴會廳開到文華廳，共63桌，貴賓包括董事長陳德勝的海運界老友與聯營夥伴；在場業界都認為，今年上半年貨櫃船運市場依然看好，下半年就要看關稅、紅海危機與俄烏戰爭的變化與影響，德翔船隻取得成本低，擁有競爭優勢。
尾牙現場高潮迭起，一開場就宣布員工抽獎總獎金450萬元，包括兩個50萬最大獎與5個20萬頭獎，還外加合作企業贊助的獎金約50萬元。
▲當過舞蹈老師的德翔印度fleet management公司董事Vikas做精彩的獨舞。（圖／記者張佩芬攝）
開場表演由當過舞蹈老師的德翔印度fleet management公司董事Vikas做精彩的獨舞；不久101董事長賈永婕到場，被拱上台表演，她身著緊身皮褲與露肩上衣，在邀到德翔員工10餘人上台伴唱後，演唱鄭秀文的眉飛色舞與蔡依林的說愛你，兩首都是熱歌勁舞，展現巨星架式，賈永婕自己笑說應該去接尾牙秀更好賺。
陳德勝個性念舊，請來不少海運界的老朋友，包括陽明海運前董事長謝志堅、達飛通運與正利航運前董事長周家獻、驗船中心前董事長謝謂君、立榮海運前副董事長李孟舉、中國貨櫃董事長林宏年、中連船務代理公司董事長周佰智(萬海航運前總經理)、萬海航運前副總經理李炫宏等。
▲101董事長賈永婕(前)熱力十足的演出。（圖／記者張佩芬攝）
凱泰企業董事長吳尚鷹與聯興國際董事長洪英正是以德翔股東身分出席，前航政司長吳榮貴則是以德翔獨立董事身分出席。德翔的聯誼夥伴陽明海運與長榮海運也都有高階到場。
德翔海運去年年底公布截至今年10月31日止，10個月的未經審核綜合管理賬目初步評估(自結)，以及董事會目前掌握的資料，預期公司權益股東應佔溢利將錄得不少於2.7億美元，約87.53億台幣，年增3700%。
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