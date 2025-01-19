川普發行迷因幣「TRUMP」！市值瞬間飆破百億美元　馬斯克反應曝

▲川普親自發行迷因幣TRUMP。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統當選人川普18日上午驚人宣布，將推出自己的迷因幣TRUMP。此消息在川普的社群平台Truth Social發布後，瞬間引發全球市場熱烈反應，市值在短時間內就飆破了100億美元，也讓美國科技富豪馬斯克忍不住在社群平台留下「笑哭」表情。

川普18日在個人社交平台上宣布，將推出專屬的迷因幣「$TRUMP」，他除了將這項創舉描述為「勝利精神的延續」，並將其定位為支持者參與未來的重要工具。此消息在公布後不久，便引發了市場的強烈反應，據區塊鏈數據提供商GMGN的數據，TRUMP在首次公開交易的價格為每顆0.18美元。然而，該幣種的價格在發行後短時間內飆升至12.15美元，市值更是突破了100億美元。

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市場對於川普迷因幣的發行反應熱烈，也不禁讓人懷疑這是否是川普本人的行為，還是其社群媒體帳號被盜後的惡意操作。不過，川普在發布迷因幣的文章後，接續在Truth Social發出多篇文章，可見其帳號似乎並未被駭客掌控。此外，Abstract Chain創辦人@0xCygaar也發文表示，川普新的迷因幣網站的部署與他之前的官方NFT網站相同，進一步證明了這是川普本人的行為。

根據官方網站，TRUMP代幣基於Solana區塊鏈發行，初始流通供應量為2億顆，總供應量設為10億顆，並計劃於未來三年內逐步釋放。川普團隊表示，$TRUMP的收益將主要用於支持競選活動、社群建設與發展、區塊鏈創新技術投資以及公益事業與全球影響力計劃。

然而，市場專家也對TRUMP代幣的快速上漲提出警告，認為迷因幣的高波動性可能導致投資者面臨巨大風險，再加上川普與加密貨幣相關的法律與監管問題，未來可能為TRUMP帶來不確定性。