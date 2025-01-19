ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

預算喊砍　台電：請支持5萬人次風雨中搶修

▲台電明年開出逾千名職缺。（圖／台電提供）

▲台電維運人員工作畫面。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

立法院審議台電年度預算，外界預料上千億元支出將會被砍，台電今（19）日再發聲喊話，希望各界想想風雨天災中台電動員搶修、穩定物價吸收電價成本逾2800億元，呼籲各界支持。

台電表示，無論任何突發停電事故、風災或地震，台電人為了穩定供電、點亮光明，永遠第一時間衝向前線。2024年凱米、山陀兒及康芮3次颱風與403花蓮大地震等天災，累計造成超過260萬戶停電，台電出動5萬人次在風雨地動中搶修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。

俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，為了穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收電價成本逾2,800億元，因而近期爭取政府預算撥補，持續穩定電價、照顧民生，並投入更多穩定供電建設。

台電說明，目前我國民生電價每度平均2.77元，仍低於實質成本約1元，等於民眾每用1度電，台電就虧1元，因而台電現正爭取政府撥補預算，將用於補貼超過1400萬戶民生用戶的電費成本差距，降低家庭、企業負擔，穩定社會經濟。

台電指出，2020至2023年間，國際多數國家電價皆多次大漲，如法國的民生、工業電價累計調幅達37%、139%；韓國則分別調漲49%、87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計僅調7.1%。

台電強調，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，許多國家除調整電價，亦同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。例如，2022至2024年間，日本電費補貼約新台幣5500億元，法國則補貼約新台幣7000億元。

關鍵字： 台電供電穩定電價政府

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

推薦閱讀

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳18日在台北午宴有不少電子業大佬出席，緯創（3231）總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文午宴後都拿著黃仁勳特製的「NVIDIA卡」共同合影，讓各界驚艷不已。

2025-01-19 00:49
黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。

2025-01-19 09:13
快加油！汽油明起漲0.4元　柴油漲0.2元

快加油！汽油明起漲0.4元　柴油漲0.2元

台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及3.0元。

2025-01-19 12:09
發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了

發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了

財政部今（19）日休假期間發布新聞稿，指立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經本（114）年1月17日院會表決通過，刪減「委辦費」預算10% （但不含現行法律明文規定支出）。依此通刪決議，財政部賦稅署「委辦費」，主要為統一發票每2個月一期的開奬及中奬經費，將遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸。

2025-01-19 12:01
存股族變心！　轉抱ETF棄金控股

存股族變心！　轉抱ETF棄金控股

「今年要多發一點，一定比去年好……」「盼股價能超過100元……」富邦金控董事長蔡明興在1月11日富邦集團謝年會舉辦前，向媒體透露今年配發股利政策。對於這項喜訊，13日富邦金以89.8元作收，未漲反小跌0.11％。

2025-01-19 11:54
預算喊砍　台電：請支持5萬人次風雨中搶修

預算喊砍　台電：請支持5萬人次風雨中搶修

立法院審議台電年度預算，外界預料上千億元支出將會被砍，台電今（19）日再發聲喊話，希望各界想想風雨天災中台電動員搶修、穩定物價吸收電價成本逾2800億元，呼籲各界支持。

2025-01-19 11:49
黃仁勳午宴2大「嬌點」　未上市同德徵才年薪上看300萬

黃仁勳午宴2大「嬌點」　未上市同德徵才年薪上看300萬

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台快閃，其中與台廠供應鏈午宴出現2大「嬌點」，身穿紅衣的緯穎（6669）董事長洪麗甯與未上市股同德（Palit）執行長劉盈君綠衣同框，成為陽剛的科技業中一抹風景。

2025-01-19 11:03
高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。

2025-01-19 07:32
春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

春節9天連假即將到來，勞動部提醒，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

2025-01-19 06:00
中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

中鋼（2002）在本周一（13日）一度跌破18元大關，工會質疑有人散布假消息重挫股價，對此金管會也有回應，加上跌幅已深，激勵股價反彈，本周上漲近7%，下周挑戰20元，而股東人數不僅睽違4個月重回130萬大關來到130萬1982人，創下新高。

2025-01-18 19:29

讀者迴響

熱門新聞

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

大砍總預算！　發票獎金也遭殃

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

川普發行迷因幣！市值瞬間飆破50億美元

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

左中壢、右桃園「內壢成房價凹陷區」　在地：2字頭買中古大樓

即／黃仁勳抵張忠謀住家！提2袋神秘伴手禮　

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366