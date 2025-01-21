快訊／6.4強震狂晃！南科廠區廠區疏散

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者許宥孺、鄒鎮宇／台南報導

台灣21日0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，之後大小餘震不斷。對此，南科廠區也因達到疏散標準而進行疏散。

據悉，群創、台積電、聯電、彩晶都因達到疏散等級，立刻將園區內的員工進行疏散，目前無接收到人員傷亡訊息，新建工程暫無回覆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南科指出，園區大廠機台預防性停機，人員已進行疏散，目前無人員傷亡；水電氣、污水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯自動跳停、預防性停用。