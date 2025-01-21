快訊／台股收盤上漲33.19點　台積電持平至1120

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（21日）開平走高，加權指數終場上漲33.19點，以23300.01點作收，漲幅0.14％，成交量2550.95億元。
台股上午以下跌0.33點開出，指數開平走高，盤中最高達23377.64點，最低23174.02點，終場收在23300.01點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1120元；鴻海（2317）上漲0.5元至178.5元；廣達（2382）上漲2元至269元；陽明（2609）下跌0.1元來到67元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.25元。
今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲1.65元，漲幅10％；麗嬰房（2911）上漲0.75元，漲幅9.99％；華廣（4737）上漲5.6元，漲幅9.93％；LINEPAY（7722）上漲52元，漲幅8.01％；達興材料（5234）上漲16.5元，漲幅7.89％。
跌幅前5名個股則為聯德控股-KY（4912）下跌12元，跌幅7.74％；福懋油（1225）下跌3.5元，跌幅7.11％；凌巨（8105）下跌0.95元，跌幅6.48％；達邁（3645）下跌4.1元，跌幅5.74％；達運光電（8045）下跌6元，跌幅4.88％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力積電（6770）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|麗嬰房（2911）
|8.26
|▲0.75
|▲9.99％
|華廣（4737）
|62.0
|▲5.6
|▲9.93％
|LINEPAY（7722）
|701.0
|▲52.0
|▲8.01％
|達興材料（5234）
|225.5
|▲16.5
|▲7.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯德控股-KY（4912）
|143.0
|▼12.0
|▼7.74％
|福懋油（1225）
|45.75
|▼3.5
|▼7.11％
|凌巨（8105）
|13.7
|▼0.95
|▼6.48％
|達邁（3645）
|67.3
|▼4.1
|▼5.74％
|達運光電（8045）
|117.0
|▼6.0
|▼4.88％
資料來源：證交所
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