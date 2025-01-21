快訊／台股收盤上漲33.19點　台積電持平至1120

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（21日）開平走高，加權指數終場上漲33.19點，以23300.01點作收，漲幅0.14％，成交量2550.95億元。

台股上午以下跌0.33點開出，指數開平走高，盤中最高達23377.64點，最低23174.02點，終場收在23300.01點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1120元；鴻海（2317）上漲0.5元至178.5元；廣達（2382）上漲2元至269元；陽明（2609）下跌0.1元來到67元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.25元。

今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲1.65元，漲幅10％；麗嬰房（2911）上漲0.75元，漲幅9.99％；華廣（4737）上漲5.6元，漲幅9.93％；LINEPAY（7722）上漲52元，漲幅8.01％；達興材料（5234）上漲16.5元，漲幅7.89％。

跌幅前5名個股則為聯德控股-KY（4912）下跌12元，跌幅7.74％；福懋油（1225）下跌3.5元，跌幅7.11％；凌巨（8105）下跌0.95元，跌幅6.48％；達邁（3645）下跌4.1元，跌幅5.74％；達運光電（8045）下跌6元，跌幅4.88％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力積電（6770） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％ 麗嬰房（2911） 8.26 ▲0.75 ▲9.99％ 華廣（4737） 62.0 ▲5.6 ▲9.93％ LINEPAY（7722） 701.0 ▲52.0 ▲8.01％ 達興材料（5234） 225.5 ▲16.5 ▲7.89％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯德控股-KY（4912） 143.0 ▼12.0 ▼7.74％ 福懋油（1225） 45.75 ▼3.5 ▼7.11％ 凌巨（8105） 13.7 ▼0.95 ▼6.48％ 達邁（3645） 67.3 ▼4.1 ▼5.74％ 達運光電（8045） 117.0 ▼6.0 ▼4.88％

資料來源：證交所