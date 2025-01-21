國泰世華新加坡分行首度台舉辦經貿趨勢論壇　分析星國市場與產業趨勢

▲國泰世華新加坡分行首在台舉辦「新加坡2025經貿趨勢論壇」分析星國市場與產業趨勢，助台商展望投資前瞻布局。（圖／國泰世華銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

近年隨著全球供應鏈重組、地緣政治等因素，許多台商、跨國企業將生產基地移轉至東南亞地區，並將新加坡視為新南向市場的核心樞紐。為協助台商掌握東協新時代下的前瞻佈局，國泰世華新加坡分行首度於台北舉辦「新加坡2025經貿趨勢論壇」，以「全球格局下新加坡經濟展望｣為主軸，邀集國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、國際通商法律事務所法律合夥人洪立建、新加坡勤業眾信總監韓鈞偉等多位國際經貿專家與企業代表，分析新加坡市場關鍵角色與產業趨勢，並針對新加坡稅務操作實務進行分享。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「新加坡作為全球領先的國際金融中心之一，擁有高度的國際連通性與強大金融基礎設施，影響企業資金調度、外匯投資、稅務操作等策略深遠；國泰世華銀行具備豐富集團資源與專業跨境金融服務經驗，擁有成熟財富管理平台及產品，提供全方位金融服務方案，以協助客戶實踐企業願景，助力國際化戰略佈局。」

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林啟超分析全球經濟展望時指出：「受益於新加坡相對穩定的政治環境、商業條件與豐沛人力資本等優勢，預估2025年將持續有利新加坡經濟發展。」專家座談則以「新加坡關鍵角色與台商機會」為題，邀請不同領域的企業與專家進行跨界對談，包含新加坡商和樂集團（HRnet Group）人力資源招募總監黃馨儀、沈茂德律師事務所創辦人沈茂德等，聚焦新加坡移民政策、家族辦公室、人力資源等主題，為台商提供實務解析，建立新時局下創新解決之道與嶄新思維。

國泰世華新加坡分行行長黃偉坤表示：「觀察近年眾多跨國企業將生產基地移轉至東協地區，新加坡分行持續佈建跨境服務團隊ICC（International Corporate Coverage），提供企業客戶端到端的流程諮詢；從投資考察、簽署合作意向書到公司設立等，提供各階段資金規劃、外匯避險等專業建議，今年營收占比達35%來自新產品、新客源，顯見市場成長動能強勁。」