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歡慶績效創新高！永慶加盟四品牌宜蘭區尾牙200萬好禮現場抽

▲▼永慶,尾牙,宜蘭,加盟,禮物,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌宜蘭區舉辦尾牙盛會，逾800位同仁到場同歡，現場更抽百萬好禮。

圖、文／永慶房產集團提供

歲末年終慶！永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)2024年績效開紅盤，集團全台舉辦13場尾牙及春酒活動，席開2,400桌宴請同仁與眷屬，犒賞夥伴整年的辛勞！1月21日由永慶加盟四品牌宜蘭區舉辦尾牙、逾800位同仁到場同歡，宜蘭縣長、宜蘭市長皆出席恭賀，場面浩大。

21日上午率先登場的是永慶房產集團四品牌宜蘭區頒獎典禮，中午則是尾牙盛宴，永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會榮譽會長陳錫豐笑說，因夥伴人數持續成長，今年同樣選擇在宜蘭最大的凱旋宴會廣場舉辦，70桌已經是場地最大極限，明年可能要考慮更大的場地舉辦，而宜蘭代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣議員沈志弘也親臨尾牙祝賀，現場熱鬧非凡。

永慶加盟四品牌宜蘭區經管會也特邀多次入圍金鐘獎的型男「郭彥均」擔任主持人，也有由男女歌手搭配專業DJ的「HighStar樂團」，讓人熱血沸騰，全場無冷場超盡興。最後則由影劇、音樂雙棲的星光幫「葉瑋庭」獻唱多首經典歌曲，讓眾人都陶醉在音樂饗宴中。

▲▼永慶,尾牙,宜蘭,加盟,禮物,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲星光幫「葉瑋庭」與加盟夥伴同歡，讓活動毫無冷場。

而尾牙宴的重頭戲抽獎環節，則有總計百萬元的現金紅包抽獎、及GOGORO、iPhone、iPad等多項豪禮大放送，獎項金額相加近200萬元。陳錫豐榮譽會長表示，為感謝夥伴的努力，經管會斥資超過300萬舉辦尾牙與年終抽獎，讓來參與盛宴的同仁有吃又有拿，明年度經管會也會持續與四品牌緊密合作，舉辦公益活動、訓練課程等活動，與夥伴一起大步向前！

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時也表示，感謝加盟店與夥伴的努力，去年宜蘭區業績成長3成、總業績刷新紀錄，也助攻宜蘭區再開出近10間加盟店，帶動區域店數突破50店，持續穩居宜蘭規模最大的房仲品牌，加盟總部也會持續提供全方位的協助，讓所有同仁都能繼續大步向前！

永慶加盟四品牌1月中旬起全台舉辦13場尾牙及春酒活動，除了邀請知名藝人演出，也祭出超豪華摸彩獎項。1月22日接力登場的是中區四品牌聯合尾牙、竹苗區永慶不動產暨永義房屋尾牙，邀來李多慧、911、動力火車等超人氣團體表演，更有百萬現金、200台GOGORO現場抽獎，場面盛大敬請期待。
 

▲▼永慶,尾牙,宜蘭,加盟,禮物,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）
▲劉炳耀董事長(前左五)出席尾牙盛會，更有各方嘉賓前來祝賀。

▲▼永慶,尾牙,宜蘭,加盟,禮物,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲葉瑋庭大展歌喉獻唱多首歌曲，讓台下加盟夥伴聽的如癡如醉。

▲▼永慶,尾牙,宜蘭,加盟,禮物,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團提供）

▲宜蘭區尾牙不僅有電動機車、iPhone等好禮大放送，更有百萬現金紅包讓眾人抽個過癮。


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關鍵字： 永慶尾牙宜蘭加盟禮物永慶房產集團永慶房市訊息永慶必知小常識

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