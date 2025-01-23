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有巢氏房屋桃園區千人尾牙　嗨抽50萬現金、爽聽戴愛玲鐵肺歌聲

▲▼房產,尾牙,永慶房產,有巢氏房屋,桃園區,永慶房產集團,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲有巢氏房屋桃園區舉辦尾牙慶典，席開百桌、千人參加，各方嘉賓到場祝賀。

圖、文／永慶房產集團提供

為犒賞夥伴整年的辛苦付出，永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)全台舉辦13場尾牙及春酒活動，席開2,400桌宴請同仁與眷屬！1月21日有巢氏房屋桃園區舉辦尾牙慶典，席開百桌、千人參加，更有多位貴賓蒞臨祝賀，場面盛大。

21日下午率先登場的是永慶房產集團有巢氏房屋桃園區的頒獎典禮，緊接著晚間在內壢海豐海鮮餐廳舉辦尾牙，席開百桌、宴請千位同仁與眷屬同歡。桃園市政府經濟發展局長張誠、桃園市政府都市發展局長江南志、桃園市議員梁為超、桃園市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蕭順智，也都到場參加參與盛會。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞時表示，有巢氏房屋2024年成就非凡，單店平均業績突破2,600萬元、年增近2成，相信今年在聯賣帶動下，績效也能穩健成長，成就最強永續發展及創業平台。

同仁除了享用大餐外，有巢氏房屋桃園區經管會也邀請型男「郭彥均」擔任主持人，由男女歌手搭配專業DJ的「HighStar樂團」炒熱現場氣氛；星光幫「潘裕文」更登台演出多首療癒人心歌曲，讓同仁如癡如醉；最後則由鐵肺天后「戴愛玲」壓軸開唱，渾厚嗓音震撼在場同仁，多首膾炙人口的金曲令眾人忍不住拍手叫好，也將尾牙活動帶到精采的抽獎環節。

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▲星光幫「潘裕文」帶來多首暖心歌曲，讓台下同仁聽得如癡如醉。

尾牙重頭戲是總獎金高達50萬元的現金紅包抽獎！有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山表示，最大獎10萬元紅包，得主一聽到自己姓名，立即被身邊的伙伴簇擁到台前，領獎時更是興奮不已。看到同仁這麼開心，我們也加碼多個萬元現金紅包，讓全場氣氛High到不行。這場專屬於有巢氏房屋的尾牙活動，夥伴們都相當開心，也祝福同仁今年業績能繼續成長！

永慶加盟四品牌1月中旬起全台舉辦13場尾牙及春酒活動，除了邀請知名藝人演出，也祭出超豪華摸彩獎項。1月22日接力登場的是中區四品牌聯合尾牙、竹苗區永慶不動產暨永義房屋尾牙，邀來李多慧、911、動力火車等超人氣團體表演，更有百萬現金、200台GOGORO現場抽獎，場面盛大敬請期待。

▲▼房產,尾牙,永慶房產,有巢氏房屋,桃園區,永慶房產集團,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲尾牙嘉賓「HighStar樂團」不僅賣力演出，更邀請同仁上台同歡，炒熱現場氣氛。

▲▼房產,尾牙,永慶房產,有巢氏房屋,桃園區,永慶房產集團,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲十萬元紅包的幸運得主上台領獎，臉上藏不住開心的笑容。

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有巢氏房屋竹苗區尾牙1／20盛大舉行　現金紅包中獎率超過52%嗨翻員工
永慶加盟四品牌台南尾牙宴以彭佳慧歌聲　超過330個獎項慰勞員工

關鍵字： 房產尾牙永慶房產有巢氏房屋桃園區永慶房產集團永慶房市訊息永慶必知小常識

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