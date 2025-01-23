有巢氏房屋桃園區千人尾牙　嗨抽50萬現金、爽聽戴愛玲鐵肺歌聲

▲有巢氏房屋桃園區舉辦尾牙慶典，席開百桌、千人參加，各方嘉賓到場祝賀。

圖、文／永慶房產集團提供

為犒賞夥伴整年的辛苦付出，永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)全台舉辦13場尾牙及春酒活動，席開2,400桌宴請同仁與眷屬！1月21日有巢氏房屋桃園區舉辦尾牙慶典，席開百桌、千人參加，更有多位貴賓蒞臨祝賀，場面盛大。

21日下午率先登場的是永慶房產集團有巢氏房屋桃園區的頒獎典禮，緊接著晚間在內壢海豐海鮮餐廳舉辦尾牙，席開百桌、宴請千位同仁與眷屬同歡。桃園市政府經濟發展局長張誠、桃園市政府都市發展局長江南志、桃園市議員梁為超、桃園市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蕭順智，也都到場參加參與盛會。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞時表示，有巢氏房屋2024年成就非凡，單店平均業績突破2,600萬元、年增近2成，相信今年在聯賣帶動下，績效也能穩健成長，成就最強永續發展及創業平台。

同仁除了享用大餐外，有巢氏房屋桃園區經管會也邀請型男「郭彥均」擔任主持人，由男女歌手搭配專業DJ的「HighStar樂團」炒熱現場氣氛；星光幫「潘裕文」更登台演出多首療癒人心歌曲，讓同仁如癡如醉；最後則由鐵肺天后「戴愛玲」壓軸開唱，渾厚嗓音震撼在場同仁，多首膾炙人口的金曲令眾人忍不住拍手叫好，也將尾牙活動帶到精采的抽獎環節。

▲星光幫「潘裕文」帶來多首暖心歌曲，讓台下同仁聽得如癡如醉。

尾牙重頭戲是總獎金高達50萬元的現金紅包抽獎！有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山表示，最大獎10萬元紅包，得主一聽到自己姓名，立即被身邊的伙伴簇擁到台前，領獎時更是興奮不已。看到同仁這麼開心，我們也加碼多個萬元現金紅包，讓全場氣氛High到不行。這場專屬於有巢氏房屋的尾牙活動，夥伴們都相當開心，也祝福同仁今年業績能繼續成長！

永慶加盟四品牌1月中旬起全台舉辦13場尾牙及春酒活動，除了邀請知名藝人演出，也祭出超豪華摸彩獎項。1月22日接力登場的是中區四品牌聯合尾牙、竹苗區永慶不動產暨永義房屋尾牙，邀來李多慧、911、動力火車等超人氣團體表演，更有百萬現金、200台GOGORO現場抽獎，場面盛大敬請期待。

▲尾牙嘉賓「HighStar樂團」不僅賣力演出，更邀請同仁上台同歡，炒熱現場氣氛。

▲十萬元紅包的幸運得主上台領獎，臉上藏不住開心的笑容。

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