永慶加盟四品牌台南尾牙宴以彭佳慧歌聲　超過330個獎項慰勞員工



▲永慶加盟四品牌台南尾牙昨晚(1/20)熱鬧舉行，臺南市長黃偉哲(左圖五)、地政局長陳淑美(右圖四)親臨祝賀。

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團加盟四品牌1月20日晚上盛大舉行台南區聯合尾牙，現場熱鬧非凡。由永慶加盟四品牌台南經管會主辦，當晚席開136桌，來賓踴躍，臺南市長黃偉哲、地政局長陳淑美以及不動產仲介商業同業公會理事長鄭淵臨等貴賓，皆蒞臨祝賀、一起同歡。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞時指出，集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產在台南門市已突破100家，成為區內規模最大的加盟房仲品牌！且在獨創聯賣平台順利運作下，聯賣件數與區域業績年增超過30%。他也勉勵夥伴們，隨著總部策略前進，必能克服新年度的種種挑戰。





▲永慶加盟四品牌台南尾牙宴邀請彭佳慧獻唱《舊夢》、《相見恨晚》等經典曲目，以優美歌聲收服大家。

▲有巢氏房屋台南高鐵高發加盟店的夥伴，抽中特獎－Toyota Yaris休旅車，號召全店夥伴上台合影、分享喜悅。

主辦單位永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長呂啟綸表示，第七波信用管制啟動後，感受到一線人員的辛勞，因而決定追加25%預算。除了維持汽車和機車的抽獎外，今年特別邀請幸福工廠拓也樂團「張禦」主持，並邀請鐵肺歌后「彭佳慧」、知名棒球啦啦隊助陣，精彩演出讓現場氣氛高漲。

有巢氏房屋台南區經管會副會長許品謙與台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋補充，今年抽獎項目達330個，除了吸引人的Toyota Yaris休旅車，還有三陽機車、iPhone 16等實用禮品，每當獲獎人姓名被抽出，台下尖叫聲、嘆息聲此起彼落，相當熱鬧。也恭喜中獎的幸運兒，期許這波幸運能延續到新年度的業績表現。





▲知名棒球啦啦隊也帶來活力四色的精彩表演。



▲抽到頭獎三陽機車的五位夥伴，直呼自己真的很幸運，狂奔上舞台領獎。

永慶房產集團2024年全台服務規模突破1850間店，穩坐台灣「房仲第一品牌」。自1月14日起的全台尾牙春酒活動，接下來由永慶加盟四品牌宜蘭區聯合尾牙、有巢氏房屋桃園區尾牙接棒，重金禮聘戴愛玲、葉瑋庭、潘裕文等知名歌手帶來演出，精彩可期。

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