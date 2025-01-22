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有巢氏房屋竹苗區尾牙1／20盛大舉行　現金紅包中獎率超過52%嗨翻員工

▲▼ 永慶房產,有巢氏房屋,尾牙活動,現金,紅包,永慶不動產。（圖／永慶房產集團提供）
▲晚宴上，劉炳耀董事長(圖中)帶領有巢氏房屋竹苗區經管會幹部，感謝大家跟隨總部。李天保理事長(左6)也出席同歡。

圖、文／永慶房產集團提供

為了慶祝2024年卓越績效，永慶房產集團旗下四大品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，於全台舉辦13場尾牙春酒活動，表彰辛勤付出的同仁。1月20日，有巢氏房屋竹苗區尾牙宴在熱烈的氛圍中圓滿落幕，邀請新竹市地政處長官及新竹市不動產經紀商業同業公會理事長李天保等重要來賓的光臨。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀在致詞中感謝所有夥伴的辛勞，並透露由於業績表現出色，帶動了竹苗區新增近15間有巢氏房屋加盟店。他強調，這張亮眼成績單來自所有夥伴的共同努力，並期許來年大家能再創佳績。

▲▼ 永慶房產,有巢氏房屋,尾牙活動,現金,紅包,永慶不動產。（圖／永慶房產集團提供）

▲創作才子「小宇」在有巢氏房屋竹苗區尾牙上，獻唱多首膾炙人口的經典歌曲，讓大家如癡如醉。

活動在主持人「陳大天」的模仿秀中拉開序幕，現場笑聲不斷，隨後由HighStar樂團、Star Girl舞團及歌手王盈仁帶來的精彩表演，把氣氛推向高潮。晚宴壓軸演出，由創作才子「小宇」擔綱，為在場觀眾獻唱多首膾炙人口的經典歌曲，現場氣氛達到最高潮，歌迷們熱情湧向舞台，盡享音樂饗宴。

主辦方有巢氏房屋竹苗區經管會長張汯翰透露，傳統的現金紅包依然是最受歡迎的尾牙亮點！今年現金紅包超過220個，最高獎金高達8萬元，中獎率超過52%，總獎金接近60萬元，這樣的獎金規模讓現場氣氛更加熱烈。搭配豪華海陸餐點，整場尾牙活動的總花費高達170萬元，充分表現出對同仁的回饋與感謝。

▲▼ 永慶房產,有巢氏房屋,尾牙活動,現金,紅包,永慶不動產。（圖／永慶房產集團提供）

▲歌手王盈仁和舞團帶來的勁歌熱舞，也持續炒熱現場氣氛。

▲▼ 永慶房產,有巢氏房屋,尾牙活動,現金,紅包,永慶不動產。（圖／永慶房產集團提供）

▲在一首首的膾炙人口的歌聲中，HighStar樂團和Star Girl舞團聯手掀起另一波高潮。

永慶房產集團以「先誠實再成交」的理念獲得消費者的信賴，2024年全台已突破1850間店，穩居台灣房仲市場領先品牌。從1月14日啟動的全台尾牙春酒活動，將接力於宜蘭區及桃園區等地繼續舉行，並邀請知名歌手戴愛玲、葉瑋庭、潘裕文等人，為各地尾牙晚宴帶來更多精彩演出。

延伸閱讀
桃園區永慶不動產、永義房屋尾牙抽10萬現金　創作歌手小宇獻唱
https://finance.ettoday.net/news/2893412

成功打造加盟四品牌　永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承
https://finance.ettoday.net/news/2892940

關鍵字： 永慶房產有巢氏房屋尾牙活動現金紅包永慶不動產永慶房市訊息永慶必知小常識

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