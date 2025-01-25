氣候變遷釀美國20兆損失！　5年逾84起天然災害

▲加州野火。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

拜登任內財政部日前發布一份報告指出，氣候相關的自然災害正大幅推高受影響地區的房屋保險成本。這份涵蓋2018年至2022年的研究顯示，在此期間，美國共發生了84起造成至少10億美元損失的災害（不含洪水），總計造成6,090億美元（約新台幣19.9兆元）的損失。洪水不包括在房屋保險範圍內。

報告指出，期間內保險費用的增長速度比通膨率快8.7%。然而，負擔主要落在那些受氣候災害影響最嚴重的地區。

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在損失風險最高的20%郵遞區號內，居民的平均保費為2,321美元，比最低風險區域高出82%。

時任財政部國內財政次長內莉梁（Nellie Liang）表示，「隨著氣候相關災害成本的增加，房屋保險對消費者來說變得更加昂貴且難以獲得，這對房主和保險公司都帶來了挑戰。」

此報告發布之際，救援人員仍在努力撲滅洛杉磯地區肆虐的野火。截至目前，至少25人遇難，18萬戶家庭被迫撤離。

時任財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，野火帶來的具體損失尚未確定，但此報告已反映出一個持續且嚴重的問題。在研究期間，與氣候相關的災害數量幾乎是1960年至2010年期間年均總數的兩倍。

葉倫在聲明中指出，「這場（野火災害）並非孤立事件，其他氣候相關災害，如大平原的嚴重風暴和東南部的颶風，同樣使美國人在尋找可負擔保險方面面臨挑戰。」她強調，「報告揭示了保險成本上升的驚人趨勢，威脅到美國家庭的長期繁榮。」

高風險地區的房主和保險公司正以其他方式承受損失。

在風險最高地區，保險不續約率比低風險地區高出約80%，而保險公司在高風險地區支付的平均理賠金為24,000美元，低風險地區則為19,000美元。

在颶風頻繁侵襲的東南部（包括佛羅里達州和路易斯安那州），理賠頻率比全國平均高出20%。

而在包括加州在內的西南部，野火在研究期間燒毀了330萬英畝土地，其中五起災害的損失超過1億美元。該地區的平均理賠金接近27,000美元，比全國平均高出近50%。保險不續約率則比全國平均高出23.5%。