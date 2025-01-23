宏達電出售XR業務「進帳81.9億元」　研發團隊加入Google

▲宏達電XR產品VIVE Focus Vision。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

智慧型手機與虛擬實境平台大廠Htc（宏達電，2498）今（23）日宣布與Google LLC共同簽署協議，根據該協議，宏達電將收到Google所支付的交易價金2.5億美元，部分宏達電的XR研發團隊成員將加入Google。在此次協議中，宏達電的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用。在簽署這項協議後，宏達電和Google將探討未來的合作機會。

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▲宏達電法務長盧佳德。（圖／讀者提供）



宏達電表示，本協議將進一步強化HTC在 XR 生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。宏達電將持續投入未來VIVE XR全方位解決方案等科技產品的開發，如VIVE Focus Vision產品等。同時，宏達電將持續構建虛擬實境生態系統，擴展VIVE版圖，繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著VIVERSE願景前進。

宏達電指出，此次協議將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動XR產業帶來更多幫助。在XR領域擁有創新研發能力的技術團隊成員轉移到Google後，此協議也實現Google在台灣設立創新與技術基地的重大投資之一。

宏達電表示，本交易之完成仍待協議所訂的先決條件成就，目前預計將於2025年第一季完成。