三星宣布晶圓廠投資砍半　韓媒：離台積電越來越遠

▲南韓三星電子。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

韓國媒體報導指出，台積電（2330）去年在晶圓廠設備上投入了新台幣9560億元，這個數字是三星電子（Samsung）同期投資的四倍。然而，三星宣布今年將大幅削減晶圓廠的投資金額，降至去年的一半以下，並把重點放在升級現有的生產基礎設施上。韓媒認為，三星在晶圓廠設備投資上的保守策略，將使其與台積電之間的差距進一步擴大。

《BusinessKorea》報導，三星電子今年計劃將其晶圓廠投資額從去年的約10兆韓元（約新台幣2279億元）削減至約5兆韓元（約新台幣1139億元）。這筆資金將主要用於升級華城（Hwaseong）S3廠和平澤（Pyeongtaek）2廠的現有設備。報導指出，華城S3廠的3奈米生產線將改裝為2奈米生產線，並在現有生產線上增加新設備，而不會進行新的大型投資。同時，平澤2廠的1.4奈米測試生產線也將在今年內完成安裝，每月產能預計達到2000至3000片晶圓。此外，三星還將對德州泰勒市（Taylor）工廠進行小額投資，以增強其設備和基礎設施。

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根據報導，三星這一決定是在2021至2023年間積極投資後做出的。在此期間，三星代工廠投入了約20兆韓元（約新台幣4558億元）來擴大產能並推進技術。然而，三星在去年10月公布第三季財報時便預測，「2024年設備投資的規模預期縮減」，且「2025年將極大化現有生產基建的運作」。這一策略轉變主要是因為訂單疲軟，三星晶圓廠近期面臨低良率和先進製程延遲等問題，這些問題使其吸引科技大廠訂單的能力受到影響。

報導指出，三星電子縮減晶圓廠投資的主要原因是訂單疲軟。三星晶圓廠近期面臨低良率和先進製程延遲等問題，不利於吸引「科技大廠」訂單。平澤廠4至7奈米設施的運轉率已減少逾30%，使情況進一步惡化。文章直指，對三星目前更迫切的問題在於，和晶圓代工龍頭台積電的差距不斷擴大。台積電光是去年就投資台幣9560億元在晶圓廠設備，是三星同期的4倍，而台積電這樣的投資金額，也凸顯出三星在全球半導體市場面臨的競爭壓力。

一位產業官員表示，「看來三星晶圓廠是把提升2奈米技術競爭力擺在優先位置，而非大幅縮減投資」，該策略是三星改善其市場地位、解決目前技術挑戰的關鍵舉措。這位官員認為，三星的策略轉變將有助於其在未來的市場競爭中站穩腳跟。