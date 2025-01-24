先探／謝金河：蛇年迎接川普新時代

文／謝金河

元月二十日晚上，全球民眾都聚精會神聆聽美國總統川普的就職演說，這位七十八歲的高齡總統，在全場逾半小時的演說中，他完全不看稿，勾勒出美國未來新藍圖。川普全場緊扣美國再偉大，說完所有美國人全場掌聲不斷。而川普的演講內容，我們也可以嗅出未來投資的的蛛絲馬跡。

首先是川普交易來臨，川普很重視股市的表現，他常以股市的漲跌作為他的政績！未來全球股市在川普指揮棒下，趨勢向上機率會比較大。二○一六年十一月，川普勝選之日，道瓊指數從一八三三二起漲，到二○二○年的川普敗選，道瓊指數大概在二七八五○，川普一．○股市上漲大約一萬點左右，這次進入川普二．○，道瓊已經跑到四萬點以上，美國股市在高檔，未來四年空間有多大？值得大家思考。

綠電產業是川普受害者

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二是區域經濟與安全，川普未上任即對巴拿馬運河，格陵蘭島指指點點，他認為這些地方過去都是美國的，他提到巴拿馬運河是美國人花錢建造，如今卻由中國在控制，先前川普也說聯合國是美國人出錢，但是中國人在控制，他一上任即簽署公文，美國退出聯合國世界衛生組織（WHO），如果往這個態勢看下去，美國遲早會退出聯合國，世界的新秩序也將重塑，這次川普任命的駐聯合國大使是一九八四年出生的Elise Stefanik還沒有上任就表示要去聯合國，關掉聯合國！如果川普採取行動，這將是他顛覆世界新秩序的起手式。

這回川普上任立即退出巴黎氣候協定，他重新制訂新的遊戲規則，他暫停海上風機，川普認為美國地底下醞藏豐富的「液態黃金」，他鼓勵開採頁岩油，這個政策和拜登完全相反。假如從這裡繼續看下去，川普顛覆的是過去十幾年來全世界減碳的風潮，過去全世界大力推動的ＥＳＧ，如今都被川普收斂起來，衝擊最大的可能是綠能產業，像剛剛完成每股三○○元增資的世紀風電，股價跌到二二五．五元，世紀鋼最高到三七三．五元，如今跌到一四五元，過去政策受益者，如今成了川普受害者，而川普挖頁岩油將有效引導油價下跌，這個效應在川普上任首日即顯現。

四是川普的關稅大刀繼續揮舞，這次他沒有先點名中國，反而提醒加拿大及墨西哥因為產品走私與取締毒品不力，二月一日起，他將開徵二五％關稅，反而是放過中國被視為美中關係改善的新指標，其實川普要讓美國再偉大，最直接的是讓中國不偉大，在拜登時代的科技圍堵中國，川普沒有改變遊戲規則，而川普針對巴拿馬、格陵蘭的戰略，其實都是劍指中國，這次Tiktok的處理方式會成為美中角力新指標。

五是川普在科技業的總動員，這次美國前幾大市值企業大老闆都來參加就職大典，反而比較受矚目的是Nvidia黃仁勳來到深圳、台灣、北京，台積電的魏哲家也沒有應邀出席參加就職大典。八年前，川普一．○的世代，美國科技業大老闆對川普非常不友善，大家都擺出抵制的姿態，這次Tesla的馬斯克押對寶，股價一飛沖天，也激起了矽谷科技業的熱情。

川普二．○對科技產業的最大改變會是科技鬆綁，在拜登時代，民主黨對金融業、科技業都有嚴格管制，美國對中國的科技競爭也都是採用圍堵的手段，這次川普競選時即以鬆綁管制為重要政見，十一月六日川普勝選首日，道瓊指數大漲一五○○點，高盛與富國銀行都大漲逾十三％，JP摩根也大漲十一．六％，其實金融股是川普二．○最大受益者。

解除金融管制後，下一個目標是放寬科技管制，川普勝選後，Tesla股價大漲，這回大漲的不是電動車，而是科技管制帶來的無人駕駛汽車，星鏈計畫，川普就職演說中提到美國要到火星上插上美國國旗！這也代表新一輪的太空競賽已經展開。拜登政府時代對中國採取管制，在拜登卸職前，他對ＡＩ晶片提出三級管制政策，美國把全世界區分成三個國家，第一級是歐洲大多數國家，亞洲是台灣，日本、南韓，這一級有十八個國家，採購ＡＩ晶片沒有限制，第二級是全世界大多數國家，有一二○個國家，亞洲的新加坡印度、印尼、馬來西亞都屬於第二級、第三級有二十二個國家，包括俄羅斯、中國、北韓、伊朗、敘利亞等，這些國家完全限制ＡＩ晶片買賣。

這個禁令出來後，黃仁勳第一個帶頭反對，他對中國市場期待很高，他的這個表態，川普政府如何回應？以及對Nvidia未來會帶來什麼樣的衝擊？可能需要一些時間才能看得出來，不過從川普團隊的意向來看，美國可能進一步結合第一級十八個國家共同推動新的ＡＩ同盟，加大研發，並擴大領先中國技術的差距，這個才是未來科技競賽的重點。

我們來審視一下川普二．○的新生態，大市值企業又在元月二十日洗牌一次，Apple在二十一日下跌七．三四美元，市值三．三四八兆美元，Nvidia上漲三．一二美元，股價來到一四○．○三美元，市值到三．四四九兆美元，Nvidia再度超越Apple，微軟以三．一八六兆美元居第三，輝達再居市值龍頭寶座，在川普勝選後奔馳不已的Tesla反而下跌二．四三美元，更值得注意的是川普一直對台積電很有意見，TSMC ADR在川普就職首日大漲七．二美元，股價最高來到二二○．一五美元,市值到一．一三四兆美元，些微之差打敗AVGO的一．一二六兆美元，TSMC ADR上漲也給台股封關日帶來更強大的激勵效果。

台積電是台股中樞神經

進入蛇年，觀察台股，台積電仍是台股的中樞神經，台積電二四年從五七四元大漲到一○八○元，漲幅八一．三％，很多人都在問台積電漲那麼多，還能加碼？這得回到台積電的基本面來看，二○二四年台積電營收二．八九四兆元，年增三三．九％，台積電去年四個季度淨利從二二五四．八億，二四七八．四五億，三二五二．五七億逐季成長，第四季淨利三七四六．八億元，ＥＰＳ從八．七、九．五元，十二．五五到十四．四五元，台積電ＥＰＳ逐季上揚，二五年台積電又將有新賽局，台積的三奈米、五奈米製程比重一直拉高，今年ＥＰＳ的中位數如果是十五元上下，那麼台積電ＥＰＳ將從二四年的四五．二五元朝六○元方向挺進，那麼市場會給台積電多少本益比，外資現在給台積電的目標價大約在一五○○元上下，例如外資券商目標價一五○○元、一五四○元都有，最樂觀看一六八○元，至於比較悲觀的法人看一三八八元，從這個趨勢看，台積電落到一○○○元上下應該最好的買點，二五年上檔可以以一五○○元為目標，這是台積電的路徑圖，如果地緣政治沒有發生重大改變，台積電往上，台股也有推升逾二四四一六的機會。

川普的上任，從另一個角度看，地緣風險反而降低，川普勝選後，他威脅哈瑪斯必須特放人質，否則將遭致嚴重後果！反而意外促成以色列與哈瑪斯的和解，他在當選前要求烏克蘭結束戰爭，接下來要看俄羅斯、烏克蘭這一局如何解？而兩岸的僵局似乎也平緩下去，川普二．○，也許兩岸張力會降低。

從台積電的例子也可以看到二五年的台股是上市公司必須交成績單的關鍵時刻，像鴻海去年股價狂炒到二三四．五元，這是二十年來鴻海的第一次猛牛翻身，最早的緣起是投信派員混入黃仁勳餐會，聽到鴻海GB200、300的櫃機有六萬櫃，股價衝到二三四．五元，市場有風聲說鴻海會到五○○元，如今看起來實際數字相差很大，鴻海股價也慢慢回到年線，這些年投信很多績優操盤手退下來自己搞代操，股市小白也愈來愈活躍，很多個股都在聽到消息後炒到盡頭，主力高檔出脫，留下只是套牢的散戶，鴻海的二三四．五元很可能是高價。（全文未完）

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