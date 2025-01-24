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先探／ＡＳＩＣ和光通訊是今年AI主流

（圖／先探投資週刊 提供）

博通市值一夕間突破一兆美元甚至一度逼近一．二兆美元，Marvell Technology市值也突破一千億美元，凸顯強大的ＡＩ需求，推升產業鏈快速成長。

文／魏聖峰

通訊半導體大廠博通和Marvell Technology發布財報後，股價都狂飆且都創下歷史新高，博通的市值一口氣突破一兆美元，還逼近一．二兆美元，Marvell的市值也突破一千億美元。博通和Marvell股價創新高表現，凸顯ＡＩ ＡＳＩＣ客製化晶片和光通訊需求都很大，造就他們成長動能。光通訊帶動祥茂光電以及Arista Networking近期股價也都創新高。

博通公布財報前夕，還因為蘋果準備將目前使用博通關鍵無線晶片，從今年轉向使用自行開發的藍芽與WiFi連接晶片的消息，一度造成股價回檔，因為蘋果是博通最大客戶。博通這次公布內容，上季來自ＡＩ營收比前年同期成長二二○％，且對本季營收預測符合市場預期。華爾街市場分析師普遍認為，博通這次財報內容都比市場預期來得好，尤其是來自於ＡＩ的營收比重。原本市場普遍預期，這次在無線通訊部門營收略低於預期，但ＡＩ部分會達到預期。實際的結果卻比市場想像地好，尤其是ＡＩ營收成長率高於市場先前的期待。博通預估本季營收將達到一四六億美元，與市場預期的一四六一億美元相符。博通來自ＡＩ的相關營收，到截至上季為止的二○二四會計年度中達到一二二億美元，並超越其他部門。

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博通是ＡＳＩＣ最大咖

博通過去是不斷地透過併購累積成全球通訊半導體大廠，本身累積不少ＩＰ，博通利用本身ＩＰ去幫客戶設計客製化晶片，符合客戶特定用途需求，這就是ＡＳＩＣ。ＡＩ時代，相關ＡＩ ＡＳＩＣ需求龐大，造就博通和Marvell兩家公司業務成長。Nvidia和超微在ＡＩ領域中，幫客戶設計ＡＩ伺服器用的處理器。大型資料中心內，除了ＡＩ伺服器外，還有需要很多功能不同ＡＩ晶片，這就是ＡＳＩＣ的商機。博通是全球ＡＳＩＣ市場最大咖，市占率高達三五％。博通幫谷歌的ＴＰＵ和資料中心開發客製化晶片。除谷歌外，Meta、蘋果、字節跳動（Byte Dance）以及OpenＡＩ都是博通的主要客戶。Marvell在全球ＡＳＩＣ市占率為十二％、排名第二，主要客戶有亞馬遜的ＡＷＳ、微軟Thunder X系列以及谷歌採用ＡＲＭ伺服器就是使用Marvell的架構。

蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta以及特斯拉等科技大咖，為了降低對半導體大廠依賴，自行設立ＩＣ設計部門。資料中心內容架構複雜，各家對ＡＩ需求都不相同，很多內部連結的ＡＩ晶片，這類晶片不見得需要使用Nvidia和超微ＧＰＵ，否則成本太昂貴，自行設計可降低成本。此時，就需要用到博通、Marvell這類的ＩＰ，或委託他們幫忙設計晶片。這類ＡＩ相關ＡＳＩＣ晶片，最後都會使用台積電的先進製程。台廠的世芯ＫＹ、創意和M31，也都在搶這塊市場。

ＡＩ ＡＳＩＣ年複合成長率三四％

摩根士丹利證券發布研究報告預估，隨著生成式ＡＩ應用突飛猛進，全球ＡＩ高倍速運算呈爆炸式成長，到二○二七年，雲端半導體市場規模將達到二三八○億美元。其中，ＡＩ ＡＳＩＣ市場規模也將從去年一二○億美元成長到二○二七年的三○○億美元，年複合成長率達三四％。大摩預估，雲端半導體中，客製化ＡＩ占比約十一％，這項比重到二○三○年會成長到十五％。

Marvell先前所發布的財報中，來自資料中心的營收占比高達七二．六％，也是受惠於ＡＩ ＡＳＩＣ。在財報發布的前一天，Marvell與ＡＷＳ將展開為期五年的深化合作，ＡＷＳ本來就是Marvell在ＡＩ ＡＳＩＣ的最大客戶，這次宣布要深化合作，有可能因應ＡＷＳ未來會仰賴更多自製的ＡＩ ＡＳＩＣ晶片，將會是Marvell的商機，且未來來自ＡＷＳ的營收占比會更高。在未來的ＡＩ時代中，各種功能不同的ＡＩ晶片會越來越多，將會帶動ＡＩ ＡＳＩＣ的成長，但這類ＡＩ晶片不會取代Nvidia和超微的ＧＰＵ，兩者會相輔相成地成長。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2336-2337合刊號精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

關鍵字： 先探投資週刊AI

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