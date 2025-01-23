宏達電賣XR業務　王雪紅發內部信：VIVE品牌不變

▲宏達電董事長王雪紅。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

宏達電（2498）今（23）日宣布與Google LLC共同簽署協議，根據該協議，宏達電將收到Google所支付的交易價金2.5億美元，部分宏達電的XR研發團隊成員將加入Google，今日宏達電董事長王雪紅也發內部信表示，公司對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案都將維持不變，所有現有產品線都將繼續支援和持續創新研發的工作。

王雪紅表示，今天早上剛剛宣布與Google簽署XR協議。根據該協議，Google將支付2.5億美元之交易價金，htc部分的研發團隊成員將加入Google，推動XR生態系統的發展，協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動全球XR產業帶來更多幫助。在此次協議中，HTC的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用。

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王雪紅表示，這項協議強化了在發展XR生態系的策略目標，並實現了更精簡的產品組合、更高的營運效率和財務靈活性。公司對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案，包括VIVE Focus Vision等產品都將維持不變，所有現有產品線都將繼續支援和持續創新研發的工作。