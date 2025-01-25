年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

▲北富銀建議，善用年終獎金，小錢滾成大錢。（圖／北富銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

年終獎金入袋，這筆財富該如何運用才能發揮最大效益？北富銀建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資，透過合理的理財配置，讓年終獎金成為日後邁向財務自由的推手。

在股債市場方面，北富銀表示，許多人會因為全球股市在連續兩年大漲之後，價格偏高而不敢投資，然而過去經驗顯示，只要經濟沒有出現衰退，股市平均仍有8~10%的報酬率，反映盈餘成長，可待股市拉回後再次加碼，參與市場行情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以2025年全球資產展望而言， 第一季須留意股市波動風險。自2023第四季以來，美股已連續5個季度上漲，也將估值推升至歷史高檔位階，美股將在1月份陸續揭露的去年第四季財報，其中科技股對於AI投資和應用展望必須釋出更樂觀訊號，否則股市可能出現修正。因此在配置上，股市比重可先降至50~60%，等待回檔修整後的逢低佈局機會。債市配置上，則可以短天期債券進行抗波動風險，同時擇機提高非投等債券比重。儘管非投等債利差緊俏，但展望2025年美國經濟溫和成長，仍將使違約率維持在低檔，高息收特性，有機會讓非投等債擁有不錯的報酬表現。

針對封關休市，北富銀建議投資人可參考往年數據，依不同市場特質彈性調節資產配置。就台股來說，過去30年春節封關後首個交易日，大盤上漲機率為76.7%且平均報酬率為0.8%，因此就統計機率來判斷，若是持有追蹤大盤指數的基金，或投資部位性質接近大盤的投資人，可以安心持有過年；至於中國股市方面，自2002年以來，封關後首個交易日勝率僅52.2%且平均報酬為-0.1%，加上川普剛走馬上任、關稅風險高，同時目前處於政策空窗期，未見太多上漲動能，或可在此時獲利了結，等待明年「兩會」確定政策目標後再行布局。

此外，因應小資族、上班族及退休族等不同族群需求，北富銀也分別提供理財策略供投資人參考。在小資族部分，儘管資金有限，但可以透過穩定的投資習慣逐步實現財富增長，建議可將年終獎金均為12份，依個人投資風險偏好挑選適合的基金、股票或ETF作為長期投資標的，每月投入小額資金，不僅能有效分散風險，還可藉由複利效果逐步累積財富。目前北富銀的「奈米投」和新推出的「美股定期定額」服務，每月最低僅需投入新台幣1000元即可展開投資計畫，相當適合小資族作為理財入門磚。

上班族收入穩定，有較多資源可進行配置，北富銀建議可採取攻守兼備的核衛均衡方案，將50%的資金投入穩健型資產作為核心部位，長期持有以維持穩定收益，其餘50%投入成長型資產作為衛星部位，可視市場狀況靈活調整以掌握增值機會。另外，上班族負有較重的家庭責任，也可考慮透過投資型保單來進行理財規劃，兼顧家庭保障與資產增值。

退休族對風險的承受度較低，應注重資金安全性和流動性，以低波動作為投資首要考量。北富銀建議可將資金優先配置在低風險商品上，例如有固定現金流之海外債券或配息型基金、儲蓄型保險、台幣與外幣定存，確保穩定收益與應急資金需求。

除了理財，北富銀也建議民眾平時應保留緊急備用金，以備不時之需。其中，小資族建議保留至少3個月生活費，上班族開銷繁多，建議保留6個月生活費，較能應對突發狀況，至於退休族因為已無工作收入挹注，同時隨著年紀增長，發生疾病和意外時的支出也更大，建議保留12個月的生活費，不僅可以救急，也能保護既有的退休計畫不受影響。

