年終獎金掌握532原則　超前部署樂退生活

▲凱基人壽建議上班族，年終獎金不妨採用532原則分配使用，兼顧保障與樂退生活。（圖／凱基人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

根據人力銀行最新調查顯示，99.5%的企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，較去年略增0.04個月。凱基人壽提出「532 原則」將年終分成三等份， 5 成用於保險保障來轉嫁風險，規劃退休生活；3 成運用於必要性消費，如修繕房屋、汰換家電、生活用品等，另外 2 成則用來犒賞自己一年辛勞，如規劃旅遊或是春節紅包。上班族除了為自己點平安燈、補財庫，凱基人壽建議金蛇年的年終獎金更要超前部署穩健的退休暨保障規劃，讓新的一年蛇來運轉過好年。

上班族多半是家中經濟支柱，正值家庭責任最重階段，除了要懂得備足壽險保障，轉嫁不可預測的風險；退休規劃也要提早準備，讓未來生活有保障。退休後若想兼具保險保障與穩定經濟生活，愈早規劃，未來愈可能累積更豐厚的成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱基人壽建議，40歲左右的青壯族可考慮投保「凱基人壽慶元年美元利率變動型終身壽險–定期給付型」商品，本商品以美元收付，並提供繳費 6 年、10 年的選擇，還可分期繳費減輕保費負擔，且於符合條件下有機會可領取增值回饋分享金，另也提供生命末期提前給付保險金，讓自己於生命末期時能擁有另一筆保障，擁抱無憾人生。

以50歲的王老闆投保「凱基人壽慶元年美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，繳費年期6年期，保險金額175,032美元，原始年繳保險費為32,258美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保險費為30,000美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率為4.10%且維持不變，增值回饋分享金均選擇以繳清保險方式增加保險金額，至保險年齡達79歲時，壽險保障累計可達到505,577美元，約為累積所繳保費的2.8倍，透過定期繳費與及早規劃，善用時間複利效果為未來樂退生活累積準備。

