迎農曆年！陸港股除夕、初一才休市　一表看亞股長假交易時間

▲香港證交所。（圖／記者廖婕妤攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年農曆新年台股在1月22日封關，接著迎來11天休市，直到2月3日台股開紅盤日恢復交易，農曆年節期間國際市場仍持續交易，由於農曆年是華人重要節日，在亞股中，除台股外，陸股在除夕才休市，港股要到大年初一休市，至於日股在農曆年期間正常交易。

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迎接農曆年，台股、陸港股都會休市，但國人熱衷投資美股完全不受影響，永豐金證券表示，春節年假期間，複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊；包括大戶投APP、新理財網等平台，均持續提供複委託下單；豐存股-美股年假期間亦維持正常扣款投資，讓長期投資的存股族理財投資無假期。

永豐金證券表示，今年台股在22日封關後即迎來11天休市，直到2月3日開紅盤日恢復交易，農曆年節期間國際市場仍持續交易，永豐金證券提供複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，包括大戶投APP、新理財網等平台均持續提供複委託下單，「豐存美股」照常扣款。至於「豐存台股」1月23日至2月3日扣款約定，順延至2月3日合併計算扣款。

2024年降息循環開啟後，美國經濟意外強勁，降低今年降息碼數預期，永豐金證券指出，春節期間正值美股財報季，投資人新春假期可以關注在美國經濟持續強勁情況下，公司對未來展望是否仍然樂觀，留意市場波動。此外，聯準會關注的核心PCE將在1/31公布，由於川普2.0已經開啟，上任後的行政命令或談話發布，都是市場資金流向的觀察重點。

