ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美中關係新起點　金融市場多頭狂歡、股市鼓「漲」

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

2024年的加權指數勇冠三軍，年漲幅達28.47%，大概只有那斯達克指數漲28.64%能比肩，道瓊新加坡參考指數漲25.64%緊追在後，多數歐美主要指數年漲幅約在17%上下，算起來去年台股算是打破歷史慣例─首次總統大選八年政黨不輪替，股、房兩市上演選舉慶祝行情，房市年度推案量破兆元，人氣沸騰到央行不得不出手降溫。台股也是勢不可擋，要不是川普遇刺與保護費說逆轉了台股的買氣，說不準去年底就已經衝到江湖傳說中的三萬點。

「川普2.0」施政 四大議題優先

川普在美東時間1月20日就任，也就是說，台股在1月22日封關前有兩天時間可以消化川普新政，根據《美國國家廣播公司》(NBC)專訪透露最受矚目的「川普2.0」施政優先事項，首周施政重點將著重在移民政策改革、TikTok禁令、洛杉磯野火、中東停火協議四項關鍵議題，以及近一百道行政命令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金融市場的反應是多頭狂歡，比特幣飆升14%突破10.5萬美元，道瓊指數、標普500指數創2024年11月以來最大單周漲幅，歐洲STOXX 600指數連漲四周創五個月新高，英國富時突破歷史新高，恒生中國企業指數上周累計漲超3%，創下自2024年10月4日以來的最佳單周表現，就連滬深300指數上周也漲近3%，都比台股強，要不是黃仁勳來台參加尾牙宴並與供應鏈高管餐敘，說不定截至1月17日為止，台股今年還可能不漲反跌。

中美關係新起點 美股陸股鼓「漲」

A50期指在1月17日PM 22:30左右迎來急漲1%，根據央視報導，習近平應約同川普通電話，祝賀川普再次當選美國總統，指出兩國都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

自從川普團隊考慮逐步加徵關稅的消息傳出後，滬深股市的市場情緒有所改善，暫且不論2024年中國GDP年增率5%的真實性，1月17日國際貨幣基金組織(IMF)發布更新版的《世界經濟展望報告》，調高2025年全球GDP成長預測值到3.3%，比2024年10月預測時增加了0.1%，關鍵在於IMF將美國GDP成長的預測上調0.5%、達2.7%，另對中國GDP成長預測值上調到4.6%，比2024年10月預測時增加0.1%。

受到川習熱線的消息激勵，iShares中國大型股ETF(FXI)漲幅最高達2.9%，KraneShares CSI中國互聯網ETF(KWEB)漲幅最高達4.4%，均創下一個多月來最大單日漲幅。不過，從去年10月以來，幾次預期滬深股市反彈的籌碼，在市場反彈行情不如預期時，又會迅速退場，類似情況反覆出現，所以也很難說這次是否還是「狼來了」的故事翻版。

美若硬奪格陵蘭 給中俄好藉口

川普首任對中國發動了高關稅貿易戰，根據美國商務部統計，2018年至2020年，中美雙邊貿易總額下降約15%，但美國對中國貿易逆差依然高達2800億美元。川普第二個任期可能選擇在對中國政策上保持強硬立場，尤其是在高科技與軍事相關產品的出口管控方面。在台海問題上，川普在競選時多次公開表態支持台灣，並提出加強對台軍售的計畫，包括供應先進的防禦性武器以提升台灣的自衛能力。

但是川普最近表示，美國「絕對有必要」取得位於北極圈的格陵蘭控制權，甚至放話不排除以武力或向丹麥開徵高額關稅等極端手段達成目的，《紐約時報》發表文章《川普要奪取格陵蘭島，習近平怎麼看？》，作者Thomas L. Friedman認為，如果美國總統能夠決定要奪取格陵蘭島，並明確拒絕排除使用武力的可能性，那麼這就像是給中國奪取台灣的一張巨大的許可證，同時普丁肯定也在思考同樣的事情─憑什麼美國可以考慮奪取格陵蘭島，並強行重新施加美國對巴拿馬運河的主權？而曾經是俄羅斯領土一部分的烏克蘭，卻認為俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動是違反國際法和國際準則的行為？習近平在川習熱線上表達台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

台灣晶片旺十年 川普只做四年

前台大政治系教授明居正表示，川普很看重台灣的情況下，如果川普把中共當成首要敵人，在美對中的戰略算盤裡，台灣至少會扮演「箝制者」的角色，但中共拿台灣當棋子，用軍機擾台、試射飛彈去逼迫美國，台灣被美中兩大國當成棋子，空前難受，但也空前安全。川普任期只有四年，台灣的晶片優勢至少還能維持十年，川普四年不賣掉台灣，台灣至少就能安全四年。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1274.1275期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

關鍵字： 理財周刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

搶車位！轎車違規跨雙黃線　車頭想硬插失敗...默默退開

推薦閱讀

日央升息害了日股！　指數一度大漲逾300點嚇挫百點

日央升息害了日股！　指數一度大漲逾300點嚇挫百點

日銀 （BOJ 、 日本央行）今（24 日） 決定將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，調升後利率也創下17年以來最高水準，升息動作嚇壞日股，早盤一度大漲逾300點，重新站回4萬點，隨著升息決策公布後，指數快速翻黑，一度重挫126點，回測39800點關卡。

2025-01-24 13:08
黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

半導體界的重量級人物陳立武近日在接受採訪時，回憶起多年前與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的互動。當時，陳立武和黃仁勳對輝達的定位有著截然不同的看法。黃仁勳堅信輝達是一家軟體和系統整合公司，而陳立武則認為輝達只是一家半導體公司。多年後，陳立武承認黃仁勳的看法是正確的。

2025-01-24 10:46
歷年農曆年封關行情一表看　節後紅包行情台股漲相佳

歷年農曆年封關行情一表看　節後紅包行情台股漲相佳

金龍年台股封關一如市場預期收紅，大盤上漲225.4點漲幅0.97%，創近十年封關日最大漲點與漲幅，統計金龍年台股從18096.07點上漲5429.34點來到23525.41點，漲幅30%。展望金蛇年，投信法人表示，農曆年後紅包行情可期，投資人可多留意台股相關投資契機。

2025-01-24 12:15
日央升息至0.5%創17年新高　日圓震盪、日股維持漲勢

日央升息至0.5%創17年新高　日圓震盪、日股維持漲勢

根據《日經亞洲》報導，日銀 （BOJ 、 日本央行）在經二天會議後，在今（24 日） 公布 1 月利率決策，將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，顯示日本經濟的進一步復甦，調升後利率也創下17年以來最高水準。

2025-01-24 11:46
38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

114年農曆春節連續九天假期(114年1月25日至2月2日)，財金公司彙整38家金融機構（含37家銀行、農業金庫）ATM領鈔規定，特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2025-01-24 00:39
汪星人助熟男年終獎金倍增！　台中男子幸運刮中100萬

汪星人助熟男年終獎金倍增！　台中男子幸運刮中100萬

過年買刮刮樂試手氣！一名台中中年男子趁著剛領到年終獎金買一本「2000萬超級紅包」試手氣，邊刮一邊逗著店內的黃金獵犬，不敢置信刮到100萬元。

2025-01-24 12:35
等紅燈念頭一閃進彩券行！　保險業務員刮中百萬元

等紅燈念頭一閃進彩券行！　保險業務員刮中百萬元

農曆新年到，刮刮樂買氣旺，一名保險業務男，當天他下班途中騎車等綠燈正好就停在彩券行門口，在等紅燈時靈光一閃入店購買刮刮樂，直接選9號，幸運刮中百萬元。

2025-01-24 12:17
春節期間油價凍漲　下周汽柴油價格均不調整

春節期間油價凍漲　下周汽柴油價格均不調整

川普就職重申將提高油氣產出以壓抑價格，加上川普呼籲普丁結束俄烏戰爭，造成國際油價一度走跌，春節連假將至，國內油價只跌不漲，預計國內汽柴油預計下周不調整價格。

2025-01-24 12:08
鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海（2317）集團上萬名員工在今（24）日金龍年最後一個上班日起床就收到績效獎金入帳消息，由於搭上AI浪潮公司業績興旺，今年績效獎金比去年高出30％，有員工直呼「被錢香醒」、「team鴻海」，嗨等上午運動嘉年華會。

2025-01-24 07:47
鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

鴻海（2317）集團年終嘉年華今（24）首次以運動會的方式舉行，也創下第一家在台北大巨蛋舉辦企業運動會的先例，今年鴻海以「Team 鴻海 Let's Run！」為主題，邀請旗下重要子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康與鴻海法人舉行團隊運動競賽，輝達創辦人暨共同執行長黃仁勳視訊連線，與3.5萬名鴻海員工以及眷屬同歡。鴻海董事長劉揚偉會中預告今年營收將續創新高，最後員工摸彩抽出20位百萬現金獎得主以及20位MODEL C電動車車主。

2025-01-24 18:32

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

總統府三節禮金沒了！公務員愣：做30年沒領過

永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

泡麵土地公加持大賺6000萬　專家揭下檔私房股

「紅龜粿二代」做一創新　賣進LV跟米其林

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

日央升息害了日股！　指數一度大漲逾300點嚇挫百點

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

力積電6營業日漲36.16%被盯上　封關日並列9檔注意股

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366