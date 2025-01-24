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SCFI今日下跌4.01%　21日下修後運價穩住、估年假後續跌

▲今年歐洲線長約價是去年的2.5到5倍。（圖／港務公司提供）

▲春節期間歐美線運價穩住，假期結束後估續跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(24)日下午三點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌4.01%，而市場上本月21日起美西線實收價(長約價與現貨價的配比價)下修為美西線每大箱(40呎櫃)3400-3500美元，美東線4600-4800美元，歐洲線2500-美元，分別下修200、300與500美元，之後運價就固定在那，估計要到農曆春節假期結束後才會有變動，而年後繼續下修機會高。

攬貨公司指出，農曆春節假期期間兩岸都休假了，運價會固定在那不動，年後估計會持續下修，其中以歐洲線變數較大，因為以哈停火協議已在執行，紅海危機可能很快就解除，繞航好望角的船隻陸續回到紅海後，市場過剩運力供給持續升高，運價跌幅估會明顯加大。

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今日SCFI報2045.45點，下跌85.37點，跌幅4.01%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2147美元，下跌132美元，跌幅5.79%；地中海線每箱3207美元，下跌120美元，跌幅3.61%；美西每大箱4116美元，下跌116美元，跌幅3.78%；美東每大箱5776美元，下跌184美元，跌幅3.09%。

波斯灣線每箱運價1210美元，下跌101美元，跌幅7.70%；南美線(桑托斯)每箱運價3146美元，下跌46美元，跌幅1.08%；東南亞線(新加坡)每箱運價508美元，周跌16美元，跌幅3.05%。

關鍵字： SCFI下跌4.01%運價穩住年假後續跌

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