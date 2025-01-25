日本經濟轉折！　謝金河：黑鮪魚拍賣金額創高、訪日人數攀升

▲財信傳媒董事長謝金河指出，黑鮪魚拍賣金額創高代表日本通縮結束好兆頭，訪日人數攀升帶來內需提振。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金龍年即將劃下休止符！財信傳媒集團董事長謝金河在臉書上發文指出，日本豐洲市場黑鮪魚大拍賣金額創1999年來次高，為日本結束通縮好兆頭，加上去年訪客人數衝高，提振內需市場，有了基本面改善當後盾，日本央行昨（24）日升息，但沒有如去年年中出現日圓重貶、日股暴跌，這一次是是日圓微升，日股小跌，顯先市場已接受日央升息定數，對日本而言，蛇年要迎來一個轉折。

以下是謝金河臉書內容：

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蛇年又迎來一個轉折

在龍年的尾巴，日本銀行宣布升息一碼，這回沒有出現去年8月5日那麼刺激的大震盪，那天日經指數大跌4451.28，日圓升值至139.58，這次日圓微升，日本股市只小跌26.89，顯示金融市場對日本銀行的升息已經有定數。

在進入新的一年，日本敏感的豐洲市場拍賣今年第一條來自青森縣大間港的一條重達276公斤的黑鮪魚，以2.07億日圓成交，大約是台幣4300萬元，這是1999年有紀錄以來的次高。這個高價成交紀錄，也是日本結束通縮的好兆頭。

另一個是安倍生前努力推動的日本服務業出口，去年到訪日本的外國旅客3686.99萬人次，這其中，台灣來的遊客604.44萬人次，在日本消費1.0936兆日圓，僅次於中國的698.12萬人次，排名第二。外國觀光客帶來的消費，也提振了日本的內需。

有了基本面改善當後盾，日本銀行開始升息，日本卅年公債殖利率上升至2.305%，10債殖利率上升至1.231%。目前日本10年債和中國10年債殖利率1.68%逐漸拉近，日本10年債慘的時候是負的0.317%。值得關注的是日本30年債殖利率已經超越中國30年債殖利率1.886%。都顯示日本正逐漸把通縮的棒子交給中國！

從各國30年公債殖利率來看，美國4.867%，德國2.83%，義大利4.448%，英國5.31%，法國3.958%，從利率就可以看出世界不是平的。中國從高殖利率國家變成低殖利率國家，這也是世界變化的另一個顯學！

