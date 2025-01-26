力拓與嘉能可談合併　慧洋與裕民估計不影響往來船公司業務

▲散裝船公司的超大客戶力拓與嘉能可傳出在談合併。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

全球礦業巨頭力拓(RioTinto)與全球大宗商品貿易巨頭嘉能可(Glencore)傳出近期已就併購進行了初步談判，重啟2014年就有過的併購協商，這兩家公司如果合併，將成為全球採礦業史上最大的併購交易。與兩巨頭都有業務來往的裕民(2603)，以及租給嘉能可超過20艘船的慧洋(2637)都認為，合併案不會影響與原合作船公司的業務往來。

慧洋高階指出，公司因為船隊以中小型散裝船為主，力拓主要是經營鐵礦、鋁礦等開採，使用船隻以大型海岬型船為主，因此沒有業務來往，慧洋是與穀物運輸量龐大的嘉能可來往很頻繁，有超過20艘船租給嘉能可。

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裕民海岬型船多，也擁有不少中小型散裝船，因此與力拓、嘉能可都有業務來往，如果兩家船舶超大租家真的合併，因為兩巨頭營運規模都很龐大，需要的主力船型也不同，也很可能合併卻維持獨立經營方式。

慧洋與裕民高階都認為，兩巨頭的合併協商是要一步一步來的，有好多步驟要走，相關國家允不允許合併案，會不會有壟斷疑慮等，都還需要觀察，而對船公司來說，自己本身的競爭能力與減碳能力才是爭取業務的最大關鍵因素。

國際媒體根據本月16日倫敦收盤股價估算，力拓市值約為1030億美元，嘉能可約為550億美元，兩巨頭如果合併，市值將超越全球最大礦商必和必拓的1260億美元市值。

力拓成立於1873年英國倫敦，是全球第二大跨國性礦產及資源集團，經營鐵、銅、黃金、鑽石、鋁、能源等業務，在英國倫敦與澳洲墨爾本都設有總部；嘉能可成立於1974年，總部位於瑞士，是大宗商品貿易商，也是全球主要的鋅生產商、鈷供應商，主要從事生產並銷售金屬、礦產、能源產品和農產品。

其實早在2014年，嘉能可就曾提議與力拓合併，但最終未能成功，這次重啟合併談判，受到全球相關業界高度關注。