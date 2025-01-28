快訊／大樂透初一上看1.3億　20人爽中百萬大紅包

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

大樂透除夕未送出，初一頭獎預估上看1.3億元。春節加碼100萬大紅包、10萬小紅包部分，分別送出23組、40組，其中有20人獨自抱走百萬、34人獨得10萬元。

台彩晚間開出114000011期大樂透，獎號由小到大依序為04、08、20、26、31、34，特別號16。

百萬大紅包的中獎號碼為01、15、20、22、27、31、35、43、44，春節小紅包的中獎號碼為39。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新派彩結果，大樂透頭獎無人中獎，春節大紅包送出23組，其中20組1注獨得百萬獎金，其餘3組由2注均分，每注各得50萬元，總計26注中獎；春節小紅包送出40組，其中34組為1注獨得10萬元獎金、5組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組為3注均分，每注分得獎金33,333元，合計中獎注數為47注。

加碼期間，買一張大樂透可以對三種獎項，選號對中當期9個春節大紅包獎號的任6個，即對中「春節大紅包」，每組獎金100萬元；如對中當期9個春節大紅包獎號的任5個，且對中春節小紅包獎號，即對中「春節小紅包」，每組獎金10萬元。

統計除夕夜（1/28），大樂透春節加碼已實施5期，100萬元春節大紅包獎項累計已送出101組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出172組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為379組和628組，明天大年初一（1/29）大樂透頭獎金額上看1.3億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。

▼大樂透春節加碼日程表。（圖／台彩）