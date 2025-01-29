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航運界老闆春節何處去　訪溫暖的國家、千年古都或在國內會親友

▲陳德勝(右)忙完公事，開始放假了才決定陪夫人到南義旅行。（圖／德翔提供）

▲陳德勝(右)忙完公事，開始放假了才決定陪夫人莊壯麗(左)到南義旅行。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

春節9天長假，航運界老闆何處去？德翔海運董事長陳德勝與夫人莊壯麗，直到開始休假了才決定前往溫暖的南義大利做7天行旅，預計年初二出發；在亞洲-美國航線攬貨量名列全球第15的華夏國際董事長董兆麟，為避開人潮，在本月23日就已帶著夫人與女兒探訪千年古都京都，今日返國；萬泰物流集團董事長鄭毓文也是在23日就出發，選溫暖的布里斯本做9天的旅行。

德翔海運去年11月股票在香港順利上市，完成陳德勝多年的心願，原本今年沒規劃出國旅遊，最後鬆口要陪夫人跑一趟南義，由於兒孫喜歡滑雪、玩水，就各自規畫不同行程。

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▲董兆麟喜歡千年古都京都的傳統與優雅。（圖／董兆麟提供）

▲董兆麟喜歡千年古都京都的傳統與優雅。（圖／董兆麟提供）

董兆麟春節大假都半是選飛得很遠的特殊景點，到過南極、坦尚尼亞、祕魯、阿拉斯加等，今年就近走一趟京都，他透露自己幾乎每兩年就去一趟京都，喜歡京都的傳統與優雅。

董兆麟指出，現在機票太貴了，春節期間票價是疫前近倍數，商務艙還分三個等級，前幾排最貴，中間便宜些，靠近廁所的後兩排最便宜，價差有的上萬元。

▲常與員工玩成一片的鄭毓文，喜歡不同國家城市的旅遊方式。（圖／鄭毓文提供）

▲常與員工玩成一片的鄭毓文，喜歡體驗不同國家，不同城市的旅遊方式。（圖／鄭毓文提供）

鄭毓文因為孩子都在國外，去年春節到杜拜旅遊，今年夫妻倆選擇到布里斯本享受溫暖的陽光。他表示喜歡體驗不同國家，不同城市的旅遊方式，都是自由行，這次住宿市區、海灘與酒莊。

台驊控股創辦人顏益財早些年飛遍世界各地考察、跑業務，最高曾創下一年拿80張登機證的記錄，春節旅行曾帶著全家前往肯亞會見非洲五霸：獅子、大象、水牛、犀牛及豹，年前剛結束中國大陸考察行程，決定留在國內好好休息一段時間。

在亞洲-美國線攬貨量名列全球第三的海碩集團董事長韓國福，經常需要出國考察業務，這次過年也是決定留在國內好好休息，與親友聚會 與拜年，年後才會安排出國行程。

關鍵字： 航運界老闆春節何處去溫暖的國家千年古都

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