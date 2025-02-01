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川普政策衝出新一波「財富重分配」　定期定額多重資產抗跌

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後積極推出多項重大政策，群益投信指出，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，仍看好股優於債，建議仍可聚焦於經濟和企業獲利仍穩健向好之美國股票、具新藥題材加持和政策環境順風之生技醫療股，台股方面在科技創新趨勢引領，以及殖利率優勢下，今年度仍看好有表現契機。

白宮發言人李威特表示，總統川普美國時間2月1日起將對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，即刻生效。

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群益投信表示，今年市場仍將持續聚焦於川普上任後的政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況等關鍵因素上，積極型投資人可投資表現可望強勁的像是美國、印度、亞股、生技海外基金，或是本身較熟悉的台股基金。

至於穩健型投資人，群益投信建議股債兼具的潛力收益多重資產資基金，而金融市場總是有漲有跌，投資人難看清進出場時機，定期定額基金則是最簡單的平民投資術。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，從總經、金融、企業獲利等面向觀察，整體而言是正向看待今年權益型資產表現，從總經面來看：全球GDP仍可望呈現溫和成長。

徐煒庠指出，美國製造業ISM雖未在50榮枯水位以之上，但已創近期新高，且就業及薪資情況良好，也可望支撐消費。能夠抗震跟漲的商品相當適合在這個機會風險並存的時期介入。透過股、債、匯多元資產布局方式，將更有助於分散投資組恆風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩健投資。

群益優化收益多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美國企業財報方面，在資產負債表狀況良好、科技大廠持續發威，營業利益率保持穩定，預估2025年美股企業盈餘增長展望仍佳，說明經濟及企業獲利皆有利金融市場表現。

整體來看，今年權益型資產表現值得期待，只是需要更謹選資產並著重資產品質，投資人不妨以多重資產配置策略，降低單一投資標的風險，建議投資人不妨透過透過精選成長股、另類資產、收益債等優質股債資產，還可望進一步優化資本利得增長機會與債息收益。

關鍵字： 總統川普美國股票生技醫療股加拿大墨西哥

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