台股重挫！證交所董座林修銘喊免驚　上市公司陸輸美營收低於5%

▲證交所董事長林修銘。（圖／記者潘姿吟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（3）日農曆年新春開紅盤，封關休市期間， DeepSeek、美國關稅戰雙重利空夾擊，台股一度重挫千點，證交所舉行「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，董事長林修銘受訪時，也信心喊話，2024年上市公司營收約43兆元，其中中國大陸輸入美國比重約5%，低於2023年，而墨西哥、加拿大市場，比重大約約1%，台廠近年多已到美國設廠，在發展上具備相當韌性。

DeepSeek於農曆春節期間發表，也為AI產業發展投下變數，林修銘指出，DeepSeek提供AI產業其他成本效益思考，儘管國際股市一度在1月27日大跌，惟這幾天已經有所反彈，而台積電（2330）ADR走勢與國際股市連動，跌幅縮小至6%，而台灣在手機、ICT等應用面具有優勢，且AI半導體供應鏈具有相當實力。

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至於川普對於加拿大、墨西哥以及中國大陸加徵關稅對台灣廠商影響性？林修銘分析，2024年上市公司營收約43兆元，其中中國大陸輸入美國比重約5%，低於2023年，墨西哥及加拿大市場，比重大約約1%，主要均以電子業相關為主，以台積電為例，就已在美國、歐洲和日本設廠，台廠全球化布局具有韌性。

創新方面，證交所推動創新板2.0，採取質、量並進的策略，致力將臺灣創新板打造為亞洲創新企業上市首選，在質的提升部分，引進外部專家參與審查，以增進企業創新特質含量，並深化投資人溝通，揭露企業未來營運規劃資訊；在量的提升部分，取消合格投資人限制，開放全市場逾1,300萬投資人參與創新板交易，進一步提升市場流動性。

證交所計畫於2025年實現台日兩地ETF相互掛牌，並推動主動式ETF及被動式多資產ETF上市，藉由主動建構與調整投資組合及提供多元資產配置的便利性，豐富台灣ETF市場，同時吸引國際資產管理機構參與。

