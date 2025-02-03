川普加徵關稅！　宏碁陳俊聖：選擇有利供應鏈、終端售價有影響

▲宏碁。（圖／CFP）

文／中央社

美國總統川普下令4日起將對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅。電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，川普加徵關稅確實是surprise（驚奇），宏碁會選擇最有利的供應鏈，來應對美國市場的發展，由於各地生產成本不同，對終端售價多多少少會有影響。

川普（Donald Trump）下令自4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅；台灣有多家廠商在墨西哥設廠，其中以「電子6哥」為代表，包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達。

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陳俊聖今天上午前往宏碁創辦人施振榮家進行新春開工團拜，接受媒體採訪時談到川普關稅戰議題表示，宏碁原本已經有些在中國生產的產品例如顯示器、桌機等被徵收關稅，現在川普宣布將對中國產品加徵10%關稅。

陳俊聖說，宏碁是品牌公司，商業模式是根據最有利的供應鏈、合理的品質、合理價格和通路做出好的安排。宏碁筆記型電腦主要在中國生產，必須重新考慮有沒有其他選項，已經有些桌機轉移到美國境內和東南亞生產。

他說，宏碁在美國短期仍有存貨可因應，至於代工廠如何布局，要詢問代工廠才知道。對宏碁這樣的品牌公司而言，需要選擇最有利的供應鏈，要考慮當地生產的價格及物流成本，做出最完整的安排。

陳俊聖指出，今天晚上他要搭機飛去歐洲，準備明天在宏碁歐洲總部召開的會議，一起商討在歐洲、中東和非洲的戰略。同時他會與美洲負責人保持聯絡，亞太地區負責人則是今天下午就要開會，接下來要聚焦努力的方向會更清楚。

陳俊聖說，今年宏碁在核心事業部分會更努力，去年宏碁成長近10%，新事業成長兩位數，未來不管面對短期挑戰或長期發展策略，多引擎事業仍然是宏碁重點。目前宏碁總共有13家公開發行子公司，超過一半還在興櫃和創新板，今年重點工作是轉板掛牌，今年也還會有新的公司初次公開發行（IPO）。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠說，宏碁在印度當地已設有組裝工廠，導入筆電和桌機製造，並與當地大型製造公司合作，目前在印度可以在地製造，抓緊國際化潮流。 施振榮表示，「變」是常態，台灣具有速度和彈性，只要在全球分工中可以找到對世界做出貢獻的角色，會是最後贏家。