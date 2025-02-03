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金蛇年展望　國泰金董座蔡宏圖：力拚保險業會計新制接軌

▲▼國泰金董事長蔡宏圖。（圖／國泰金提供）

▲國泰金董事長蔡宏圖。（圖／國泰金提供）

今（3）是農曆蛇年開工日，國泰金蔡宏圖於團拜時指出，2025年是國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，2026年1月1日正式接軌新制度，感謝主管機關訂下四階段在地化措施，引導業者順利接軌，公司同仁們為接軌新制度準備多年了，在資產負債管理、組織調整、商品結構等做了很多努力提升營運動能以順利接軌。

首先，蔡宏圖說，2024年全世界歷經多重挑戰，地緣政治衝突和區域戰爭、國與國經濟成長更不均衡、產業強弱差異更大、資本市場的高利率和央行的降息速度與幅度、AI人工智慧的快速發展更激化這些差異，導致未來發展的不確定性更高。面對這些挑戰與不確定性也讓全球各界都在積極提升永續發展的韌性。

1月份美國加州洛杉磯地區歷經史上最嚴重的野火，警醒極端氣候與環境永續需要更全面性的因應對策，眼前重大的損失也讓保險的重要性更加凸顯，保險業如何引入更高效的工具與方法協助民眾損害防阻，強化保險業自我的能量縱深，善用核心能力保障民眾的損失，是危機，也是強化自我能力的契機，值得進一步探索可能的解方。

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他更進一步提到，2025年是國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，2026年1月1日正式接軌新制度，因為新舊制度要求差異大，對保險業是很大的挑戰，感謝主管機關訂下四階段在地化措施，引導業者順利接軌，國泰人壽同仁為接軌新制度準備多年了，在資產負債管理、組織調整、商品結構等做了很多努力提升營運動能以順利接軌。

台灣正式邁入超高齡社會，從健康醫療體系到企業人才資源，都需要調適與因應；AI與新科技快速改變產業樣貌與人類生活方式，衍生新的風險與機會，懂得善用AI與新科技的個人與企業，未來發展機會更多更好，不會運用的個人與企業則面臨被淘汰的威脅。

蔡宏圖觀察到金融業積極投入數位轉型，從行動支付到數位貨幣，從區塊鏈技術到AI的發展，科技提升金融服務的效率，也改變與客戶互動的方式。客戶一支手機幾乎就可以完成大多數的金融交易，數位資產與實體金融的互動與融合也在新創場景不斷創新迭代發展，AI的應用不只讓金融業能更精準地滿足客戶需求，也能大幅改善內部作業流程，提升法遵和風險管理的效率。近年大力投入數位轉型與永續發展，取得相當不錯的成果，但也不能自滿，仍然要繼續精進提升。

展望2025年，全球政經秩序可能會面臨打破再重建的新開始，一個與過去所熟悉的世界很不一樣的新局面正在形成，要用前瞻的視野來思考與佈局。歷史上大變動之後到新秩序形成的過程，也是資源乾坤大挪移的時刻，有挑戰，也有新機會，能否洞徹改變的方向與提前佈局至關重大，希望做好準備來掌握這大好機會。

這幾年大環境的改變與AI快速發展，讓台灣的半導體產業在國際上動見觀瞻，吸引全球科技業紛紛來台灣設點，這是過去台灣所沒有的機會，也要善加利用這機會讓金融業更加成長茁壯。

最後；他重申，世界總是不斷變化，只要體質夠好，基礎夠穩健，夠努力，都能締造好成績。諸多挑戰會持續撲面而來，無論台灣或世界各國的人民都渴望更好的生活，我們傳達「Better Together 共創更好」的理念，期勉集團同仁，共同攜手合作，勇敢創新，突破框架，挑戰更多不可能，一起共創更好的一年！
 

關鍵字： 國泰金保險業新制度數位轉型AI

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