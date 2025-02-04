買旅平險注意！專家點3迷思　籲留意海內外診療行情落差

▲機場出國旅遊示意照,。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國人出國旅遊成風，海外生病就醫費用成一大困擾，北宇集團總經理劉北元指出，保險給付海外就醫需求上常有3大迷思，民眾出國旅遊前應先做好功課，以符合自身需求。

第1、有民眾擔心「在國內被傳染、出國玩發病就醫不賠」

劉北元表示，被傳染地難以界定，目前市面上的保險商品理賠未註明要「起源地、結果地都在國外」，若是在海外有就醫需求，只要符合保單契約精神皆可得到保障。

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劉北元表示，目前海外突發疾病的定義，多以「結果地」為主要見解，只要在海外發生了需要被治療的疾病，就可以發揮保障的功能，以現有契約文字上並沒有清楚說在台灣感染不賠，只要在海外發生要救治即可。

第2、民眾誤以為在台灣的醫療險投保金額已很完整，不需再添購額外的保單。

劉北元表示，各國醫療行情落差很大，台灣的醫療險有定額制，且台灣實支實付醫療險評估依據都以國內行情為重，能不能完全填補國外醫療費用需要進一步確認，此時就可能需要旅平險補強。

第3、有高額海外醫療險就不必投保旅平險

劉北元指出，旅平險還有意外、死亡、失能給付，這些不是實支實付醫療險能涵蓋的範圍，民眾出國旅遊前，仍應做好詳細評估。

保險業者也補充，目前包括安達產險、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽與華南產物保險等5家業者指定旅平險所保障的海外醫療有納入法定傳染病，不過投保費用與理賠限額落差很大，保額從50萬元至300萬元不等，民眾需要多做比較。

劉北元指出，台灣旅平險最早只保意外、不保疾病，但後來愈來愈多人在海外有生病就醫需求，因此有變種產品增加，不過疫情下保險公司賠太多，因此法定傳染病多被除外，目前只有4家保險公司指定旅平險商品有承保法定傳染病。