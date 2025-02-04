KPMG：2025年創投資金湧向AI只增不減　川普助威軍工國防業

▲KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧。（圖／KPMG安侯建業提供）

記者陳瑩欣／台北報導

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧今（4）日在發布最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告後指出，2024年全球創投資金最多投入人工智慧（AI）領域，2025年初DeepSeek橫空出世，創投業對AI投入「只增不減」；而美國總統川普的政策方向將成為激勵資金投入軍工、國防、航太相關領域的推力。

黃海寧指出，創投業對於DeepSeek的出現一般評估其對投資AI的影響是正面的，因其展示了以較低成本開發高效能AI模型的可能性，這降低了AI應用開發的門檻，預計將吸引更多創業公司進入AI領域，從而激發投資者的興趣，因此儘管AI市場競爭加劇，2025年投入AI領域的資金預計不會減少，反而可能因新的投資機會而增加。

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KPMG也公布最新統計，2024年第4季全球新創募集資金達1086億美元，創7季新高。相關報告中指出，今年AI領域仍是全球創投投資亮點，甚至擴大到人工智慧賦能機器人等子領域，同時，國防科技、健康生技、網路安全、替代能源等4個領域也可能持續吸引創投關注。

展望2025年，KPMG指出，儘管新任美國政府可能會採取激進的關稅政策，且俄烏、中東等地緣緊張局勢續存，但創投對未來仍持謹慎樂觀態度，主因利率續降、投資活動氣氛好轉，且美國新政逐漸確定、市場狀況改善以及Reddit、Rubrik和Astera Labs等公司IPO後的亮麗表現。

至於川普重返白宮後對創投圈決策影響，黃海寧表示，2025年創投持續對國防科技領域的青睞，與美國總統川普的政策不無關聯。

黃海寧指出，川普政府的政策鬆綁和產業開放，預計將有利於國防、軍工及太空衛星等產業的發展，且因其可能要求盟國提高國防預算，這些舉措預期也將提升各國國防相關產業預算進而增加相關的投資機會。

KPMG表示，過去國防科技領域的新創公司很難籌集資金，尤其是在矽谷，但最近幾個季度，許多國防科技公司成功籌集大筆資金，甚至開始出現專門針對國防技術投資的特殊利基基金（Niche funds）。