星宇航空神戶航線4／18開航　每周10班直飛

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（5）日宣布，日本神戶機場國際線航廈將於4／18啟用，同日星宇將開航台北-神戶、台中-神戶2條航線，成為首家直飛神戶的國籍航空公司。

星宇航空表示，神戶航線將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務，此外，為歡慶神戶機場國際線盛大啟用，特別安排4／18當日增飛台北-神戶來回航班，與首班旅客一同見證歷史時刻。

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星宇航空指出，神戶航點為旅客開啟探索日本的新門戶，作為日本的重要港口；神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的重要樞紐，即將登場的2025世界博覽會，選擇從神戶進出，不僅能享受便捷的交通，還能避開繁忙的都市人潮，輕鬆展開愉快的旅程。

另外，為歡慶神戶線盛大開航，星宇航空也與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2／5至3／31 持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼立即享限量2000份的1500元折扣。

此外，星宇航空也與日系保養品牌資生堂國際櫃合作，祭出「極上御藏」系列產品，首航日每位從台北、台中出發的商務艙旅客，都可以獲得資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏」系列套組；4月份搭乘台北、台中出發神戶航線的所有商務艙旅客即贈「極上御藏」經典系列3件組；4／1至5／17搭乘星宇航空日本所有航線的全艙等旅客，憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮。