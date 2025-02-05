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美國線長約多數沒罰則　今年實收運價多寡看以哈與美國關稅發展

▲TPM研討會落幕，船貨雙方長約價的差距也漸漸縮小。（圖／業者提供）

▲美國商務日報3月初的越太平洋線海運研討會(TPM)可以看出今年運費走向；圖為去年會議現場（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

農曆年前國內超大型攬貨公司負責人向ETtoday透露，韓國三星、LG與美國威名百貨美國線長約是從元月起算，這三家超大型直客今年美西線新長約價每大箱(40呎櫃)簽2500美元，較去年長約價高出約66%，但年後以哈停火與美國關稅政策都有新進展，市場發展對貨櫃船公司不利，該負責人指出，現在的長約多數沒有罰則，修改合約或給特別運價都有可能。

另多數託運人（包括攬貨公司）的長約都是4月底到期，長約價一般會以超大型直客簽的價格加2到3百美元來簽，但是估計到了4月下半月如果以哈停火第二階段的撤軍協議有結果且順利進行，美國關稅政策也影響到市場貨量，長約價就有可能往下拉，大型直客已簽的長約價也可能修約，或是逐季給特別運價。

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該大型攬貨公司認為，紅海危機有可能在今年3月就解除，加上市場前景並不看好，如果第一季市場很淡，第二季船公司就會給出特別價，特別價有可能僅約1800美元。

未來兩周船公司會積極調查客戶接單狀況，做為後續談判長約參考，另美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM24)，3月2日至5日將在美國加州長灘召開，該會議被視為海運公司與美國線託運人就新合同進行談判的起跑槍，美國超大型百貨連鎖與進口商都會派員出席會議，會期內的聯誼與談判活動，就會知道超大型直客年度合約價大約簽在多少，大型直客與一般直客長約價就會往上加。

另一家超大型攬貨公司負責人認為，今年美西線長約價不會超過2000美元，三星那樣的大直客應該最後可以簽到1700-1800美元長約，而船公司透過聯盟組織進行共同減班穩定運價，市場運價估計可維持在獲利水平之上。

這家負責人指出，去年美西線雖簽在1500美元上下，但實際沒看到1500美元的價格，因為紅海危機與美東罷工可能，市場實收運價高漲，船公司開徵旺季附加費，另採取長約與現貨配比方式收費，今年如果市場不好，大直客會找攬貨公司以低價拿艙位，即使是有罰則的長約，船公司考慮與客戶後續來往，多半也不會動用罰則。

會有罰則的合約是所謂"NAME ACCOUNT"合約，是針對託運人而制定的特定的長約價，給的價格會很低，但會限定一年至少要委運多少貨量。

關鍵字： 美國線長約沒罰則實收運價以哈關稅

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