無懼小摩潑冷水　聯發科盤中衝至1570元再創高

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩）在最新報告中保守看待聯發科（2454），給近期股價表現火燙的聯發科潑冷水，認為近日這些利多消息短期內難以帶動獲利提升，今年聯發科的表現可能不如預期，不過聯發科無懼利空，股價仍頻創高，今日盤中股價最高衝至1570元，再度創高。

摩根大通指出，聯發科今年第1季展望不錯，預計營收將季增3%，主要受益於天璣9400需求上升以及徵收關稅前中低階智慧型手機產品的補庫存現象。然而，接下來的表現可能會走低，摩根大通已經看到第2季營收季減的跡象。全年來看，摩根大通預估聯發科今年營收成長9%，低於彭博資訊統計的法人共識14%。

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摩根大通分析，聯發科面臨晶圓代工成本上升，加上ASIC研發和安謀（ARM）授權費用增加，成本壓力不斷增大。今年聯發科的毛利率可能會降至47.8%，低於去年的48.4%（扣除一次性收入後）。摩根大通預估聯發科今年每股稅後純益（EPS）將與去年持平，比市場共識預期低9%。

此外，摩根大通認為，聯發科的AI數據中心ASIC專案進展似乎放緩，由於設計挑戰不斷，預計2026年下半年才會量產，比之前預期晚了一年。與輝達合作AI個人電腦（PC）晶片雖然是正面消息，但這種合作對聯發科獲利的影響可能有限，因為主要獲利由輝達掌控。

儘管邊緣AI仍是關鍵主題，但摩根大通並未看到智慧型手機市場動能復甦的強烈跡象。因此，摩根大通對聯發科保持「中立」評級，基於2026年的預估獲利，給予17倍的本益比，將目標價從1,180元上調至1,275元。