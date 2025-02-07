市值型 vs.高股息選誰好？　專家曝「0050、00915、00713」報酬率比較

▲台股ETF買市值型好還是高股息？示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／雨果的投資理財生活觀

最近看到不少人拿2024年的0050績效來證明市值型ETF比高股息ETF好，我們先不論市值型ETF是否一定比高股息ETF好，但僅用一年的績效表現就來論述哪一種ETF比較好，本身就是一個錯誤的方式。

.

我們以市值型ETF的代表0050與過去兩年表現優異的00915當作高股息ETF做比較，採用YP-Finance的資料為基準，表1顯示，在2024年的表現中，0050以49.25%的總報酬，勝過00915的23.19%，在2024年的表現裡，市值型的ETF優於高股息ETF。



.

但我再往前看一年，表2顯示，只看2023年的單年報酬表現，就會發現00915以61.56%的總報酬，大勝0050的26.88%。換句話說，2024年初的時候，會有一批人拿這一年的數據來反證，誰說市值型ETF的績效表現一定會比高股息ETF好。

[廣告]請繼續往下閱讀...



.

若我把這兩年的績效合在一起統計，表3顯示，00915的兩年總績效99.03%，還是比0050的88.6%好。如此，我可以大膽的說，高股息ETF的表現，可以勝過市值型ETF嗎？



.

我換一檔表現同樣優異，發行時間更久的00713來做比較。表4顯示，統計2022年初至2024年底這3年的整體績效，00713這檔高息低波的高股息ETF整體表現以57.7%勝過0050的48.11%。



.

3年的統計時間足以當作績效表現參考了嗎？我再把時間拉長一點，表5顯示，統計2020年初至2024年底這5年的績效表現，可以看到0050以總報酬率136.57%些微勝過00713的134.91%，年化報酬率僅差距0.16%。



.

若再拉長時間到7年，表6顯示，0050就以200.8%的總報酬率勝過00713的175.58%，年化報酬率多了1.46%。



.

以上各項數據顯示，若只比較一兩年期間的報酬數據，不同類型的ETF都有可能表現出色，勝過其他種類的ETF。但若比較時間拉長到5年以上，可能就僅剩少數幾種ETF的總報酬可以長期勝出。

.

如果你的投資期限目標只有一兩年，不管是市值型、高股息型、單一國家型、特定產業型的ETF都可能是好標的，只是你要有判斷選擇能力，當然還包含了ㄧ些運氣。如果你是要長期固定持有的標的，或許市值型ETF就會是比較好的選擇。

.

同樣的道理，近幾年美債跌跌不休，股債雙跌屢見不鮮，也有不少人說資產配置沒有用了。

.

資產配置的表現要看的時間更長，如果只看3、5年的績效表現，你可能會發現，有些時候是單純100%持有股票比較好，有的時候是大量持有美債比較好。但若你以10年以上的長期投資來看，股債配置還是有其優點與必要性。

.

股債配置的主要目的不是為了獲得更好的投資報酬，而是分散風險與穩定資產波動。雖然在股債雙跌的時期，債券並沒有上漲來抵銷股價的下跌，但持有中期債券的下跌幅度，還是明顯比股票要低，對比100%只持有股票的人來說，股債配置還是降低了資產下跌幅度。

►本文已獲雨果的投資理財生活觀授權，未經同意請勿轉載。