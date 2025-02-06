月中一個月100萬↑　護理師曝「外國人佔8成」：媽媽都是美女

▲護理師透露，爸爸多半是外國人。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

懷孕期間承受各種不適，因此不少媽媽堅決要住月子中心，但費用動輒數十萬，甚至還有百萬元的，一名在百萬月中擔任護理師的網友指出，入住的家庭，爸爸有8成都是外國人，媽媽則都是千金、網紅等級的大美女，而且不會擺架子，很有禮貌，態度也很良善，常請護理師喝飲料。

有網友在Dcard發文，「開箱什麼人住百萬月中」，最近在某間百萬月子中心擔任護理師，房型最便宜3萬5千元，最貴破百萬，一日3萬5千元起跳，「打掃人員比較多，客服比別家多一個，廚房的人也比較多，有營養師，中醫師調理，獨立的產科護理師，另外還有自費瑜伽老師、物理治療師、美髮師」。

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她觀察到入住的家庭中，有8成的爸爸是外國人，媽媽們多數是富家千金、網紅模特或是企業家，「很少有長相普通的，全部都是精緻打扮女，或是天生美女」；這些富裕家庭的態度都大方有禮，經常會請護理師喝飲料，但他們也有自己的主見，會問比較多或要求客製化服務。

這些家庭的夫妻有9成是門當戶對，老少配比例不到1成，或是外貌和身材極佳的平民女子嫁給有錢人。不過，她坦言，實際上有沒有錢不曉得，只能從學歷、談吐、日用品、打扮以及不小心瞄到的工作文件猜測，「例如留美學歷，台積電工程師，講電話聽起來都是老闆交代事情的內容，筆電xx萬，訪客都是藝人，或是開口閉口老闆老闆，穿名牌，帶燕窩之類」。她也補充，薪水沒有比較高，護嬰比則是1:6，直呼「現實是殘酷的」。

貼文掀起網友討論，「爸爸清一色是外國人，外國的男生比較寵妻子嗎？」「外國人80%真的開眼界了」、「6年前聽說系上教授的老婆（也是教授），產後月子中心一個月至少20萬，已經很驚訝！現在看到這篇，原來是我見識太淺」。