發錢了！「一早入帳4萬元」19筆錢一路發到月底　時間一次看

▲勞動部勞保局今日發放「國民年金保險生育給付」，一次入帳近4萬元。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

勞動部勞工保險局最新行事曆顯示，今年2月將陸續發放包括國民年金、老農津貼、勞保年金等多達19項津貼，今（6）日上午「國民年金保險生育給付」已匯款入帳，符合資格的民眾可前往銀行刷存摺確認入帳情況；此外，2月接下來還有18筆津貼接力發放。

據勞動部勞保局行事曆公告，2月政府機關開工後，開始發放當月多項給付，今日首先核發的是「國民年金保險生育給付」，至2月底前還有18筆津貼接力發放，包括農民月退休儲金、老農津貼及勞保年金給付、災保失能照護補助、產檢假與陪產假及陪產假薪資補助等。

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勞保局提醒民眾，今（6）日為國民年金（國保）生育給付入帳日，只要在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，且未領取其他社會保險的生育給付，就可向勞保局申請國民年金生育給付。給付標準為國民投保年金月投保金額（目前為19761元），一次發放2個月的生育給付；生雙胞胎會發放4個月，三胞胎則有6個月，以此類推。

勞保局2月將發放的19項津貼和時間點，分別是：

◆2月6日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆2月13日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆2月14日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

◆2月20日

國民年金保險生育給付預定入帳日

農民月退休儲金入帳日

老農津貼入帳日

◆2月25日

勞退月退休金(首發+續發案)預定入帳日

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

勞保年金給付預定入帳日

◆2月26日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

◆2月27日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

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