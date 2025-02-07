市值型ETF選哪一檔？　周冠男：誰便宜就買誰

▲市值型ETF編制原則，在能及時反映市場主流趨勢，掌握大盤漲跌。

圖文／鏡週刊

2024年台股漲幅令人驚豔，但不少投資人卻相對無感；主要原因在押錯寶、獲利相對少。受惠AI趨勢崛起，過去一年台積電表現一枝獨秀，全年大漲超過81%，站穩千元大關，帶動部分科技型、市值型ETF報酬率大漲逾5成。投資人想問，今年還會繼續漲？

投信法人表示，進入2025年，科技仍是台股投資亮點，除半導體龍頭外，隨著AI發展推進，包括自動化設備、電子零組件等相關供應鏈大廠，將保持營運動能，雙位數獲利成長可期。

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臺北商業大學財務金融系副教授謝承熹指出，市值型ETF編制重要原則，就在能及時反映市場主流趨勢，汰弱留強。「台積電占市值型ETF比例達57%，引發投資人疑慮，認為分散風險效果失靈。但換個角度想，這就是物競天擇，每個世代都有創新科技，從2000年的網際網路，到筆電、智慧型手機問世，到現在AI興起。投資人不用費心去猜未來科技主流，只要抱牢市值型ETF，自然可將最強趨勢股一網打盡。」

精算達人怪老子就將台股市值前50大公司獲利列出，可看出一個大致方向，即市值越大的公司，獲利金額越高。「統計2024年前3季，台股市值第一名的台積電淨利達7980億元，大幅領先市值第二名的鴻海、1192億元，及第三名的聯發科832億元。這凸顯一件事，只要買進市值型ETF，就等於買進全台股最會賺錢的公司。」

進一步比較老字號市值型ETF代表0050（元大台灣50），與2024年台股人氣最旺的3檔高股息ETF（00878－國泰永續高股息，0056－元大高股息及00919－群益台灣精選高息）績效，怪老子表示，「自最晚成立的00919這檔起算，截至1月9日，0050在同期間報酬率達114.7%，遙遙領先；反觀其他3檔高股息ETF，最好的績效不過85.3%。若將投資時間拉長，資產累積差距將更大。」

既然市值型ETF是2025投資關鍵字，那該如何挑選才能將布局效益發揮到最大？政大商學院副院長周冠男直言，台股市值型ETF就是買0050或006208（富邦台50），兩者成分股相同，長期布局就是買費用率低的，誰便宜就買誰。

而根據元大投信最新公告，0050將調降經理費，以目前ETF規模約4440億元計算，經理費將從原先0.32%降至0.11%。若0050規模持續成長，一旦突破5000億元，則部分經理費將進一步降至0.08%，投資人布局成本大降價。

▲0050費用率調整表。資料來源：基金公開說明書，元大投信整理，規模採新台幣計價。



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