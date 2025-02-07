補班日3大QA一次看　老闆強制特休、不給請假恐違法

▲補班。（示意圖／資料照）

記者廖婕妤／台北報導

今年農曆春節連放9天，不少民眾明（8）天都要補班，等於開工首周就連上6天，對此，有些企業可能會強迫員工請特休、或是拒絕讓員工休假等，若勞雇雙方沒有事先約定好，恐都違反勞基法，違者可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動部表示，勞雇雙方若是已經講好2／8要補班，也就是挪到1／27放假，補班日就變成工作日，若是勞工補班日不想上班，本來就要依規定請假；且雇主也不能強迫勞工補班日不用來、用特休來放假，當初勞雇雙方到底有沒有做過協議很重要。

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此外，104人力銀行也整理了3大補班日常見的QA，Q1為「補班日股市休市、因沒業務要處理，公司強迫補班日放特休假，可以嗎？」

答案是：不可以，現行《勞基法》規定，「特休」、「補休」皆屬勞工權益，應由勞工自主安排，雇主不可於指定日期強制員工使用「特休」、「補休」休假，否則將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

Q2：補班日不想連上6天班，想請特休，卻被公司以業務繁忙不准假，可以嗎？

A：不可以，當勞工排定特休後，企業只有「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定之特休日期。除非「勞工如於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」，雇主才可單方否決勞工排定特休。若不准假，將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

Q3：補班日因家中小孩還在放寒假需要照顧，能請家庭照顧假嗎？

A：可以，補班日當天有照顧小孩需求，可向公司申請家庭照顧假，每年以7天為限，公司不得拒絕但無薪，超過7日則可改申請事假。